İBB önünde kendisini yakmak istedi

18.02.2020 01:54 | Son Güncelleme: 18.02.2020 01:54

İBB Saraçhane binası önünde bir kişi üzerine tiner döküp kendisini yakacağını söyleyerek intihar girişiminde bulundu. Polis tarafından 15 dakikada ikna edilen kişi, İBB binasına götürüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı,(İBB) Saraçhane binası önünde bir kişi üzerine döktüğü tiner ile kendisini yakmaya çalışarak intihar girişiminde bulundu. Olay, saat 23.50 sıralarında İBB'nin Saraçhane'deki binası önünde meydana geldi. Tezgah konusunda sorun yaşadığını iddia eden ismi öğrenilemeyen bir kişi belediye önünde yanında getirdiği tineri üzerine dökerek kendisini yakacağını söyleyip intihar girişiminde bulundu.

POLİS İKNA ETTİOlayı gören belediyedeki özel güvenlik görevlileri durumu polise bildirdi. Olay yerine ulaşan polis ekipleri yaklaşık 15 dakika süren ikna çabaları sonucunda intihar girişiminde bulunan kişiyi girişimden vazgeçirmeyi başardı. İntihar girişiminde bulunan kişi, polis ve özel güvenlik tarafından belediye binasına alındı. Polis olayla ilgili çalışma başattı.

Kaynak: DHA

- Bakırhan