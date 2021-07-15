İBB önünde 15 Temmuz anma etkinliği düzenlendi
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İBB önünde 15 Temmuz anma etkinliği düzenlendi

İBB önünde 15 Temmuz anma etkinliği düzenlendi
Anadolu Ajansı / Mücahit Türetken - Haberler | Güncel

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde şehitleri anma töreni düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde şehitleri anma töreni düzenlendi.

Saraçhane'deki başkanlık binası girişindeki 'Şehitler Panosu' önünde düzenlenen anma etkinliği, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hain darbe girişimi sırasında İBB önünde şehit düşen vatandaşları rahmetle anarak, "15 Temmuz'un bize yaşattığı en kıymetli duygu, 'egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir' duygusunun en derinden hissedilmesidir. Bu kapsamda, demokrasi, milli birlik, beraberlik gibi kavramlarla bugün yaptığımız bu anmada, yine o şiarın bizim vazgeçilmez ışığımız olması gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı da konuşmasında şehitleri anarak, milletin ödenen bedelleri unutmayacağını ve onları her zaman başının üstünde tutacağını kaydetti.

İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu ise 15 Temmuz'un millet içinde farklı bir yara açtığını belirterek, "Öylesine bir yara ki milletin içinden çıkmış ve milleti 'Allah ile aldatan' bir güruh tarafından, millete ihanet ordusu üzerinden saldırılmıştır. Ama bu millet bu ihaneti canıyla malıyla her şeyiyle bertaraf etmeyi bilmiştir. Hiçbir zaman için bu toprakları tutsak edemeyecekler. Hiçbir zaman da bu milletin özgürlüğünü alamayacaklar. Bu millet özgürlüğüne, istikbaline ve istiklaline aşıktır." dedi.

Program, Kur'an-ı Kerim okunması ve Şehitler Panosuna karanfil bırakılmasıyla sona erdi.

Anma etkinliğine meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve belediye bürokratları katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Türetken

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