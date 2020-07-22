İBB, öldürülen Pınar Gültekin'le ilgili paylaşım yapan şoförün sertifikasını iptal etti İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Muğla'da Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen Pınar Gültekin hakkında sosyal medyada paylaşımında bulunan Özel Halk Otobüsü (ÖHO) şoförü E.K.'nın sertifikasının iptal edildiğini bildirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Muğla'da Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen Pınar Gültekin hakkında sosyal medyada paylaşımında bulunan Özel Halk Otobüsü (ÖHO) şoförü E.K.'nın sertifikasının iptal edildiğini bildirdi. İBB'den yapılan açıklamada, "Muğla'da vahşice katledilen Pınar Gültekin hakkında sosyal medyada çirkin paylaşımlarda bulunan Özel Halk Otobüsü şoförünün sertifikası iptal edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyururuz." denildi. ÖHO şoförü E.K., sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Su testisi su yolunda kırılır" ifadelerini kullanmıştı. Kaynak: AA