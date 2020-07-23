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İBB'nin yüzme havuzları 11 yaş üstü lisanslı sporculara açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul'a ait 4 tesisteki olimpik yüzme havuzu, 11 yaş üstü lisanslı sporculara açıldı.

İBB'nin yüzme havuzları 11 yaş üstü lisanslı sporculara açıldı
23.07.2020 19:07 | Son Güncelleme: 23.07.2020 19:10

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul'a ait 4 tesisteki olimpik yüzme havuzu, 11 yaş üstü lisanslı sporculara açıldı.

Fatih Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen açılış lansmanında Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın ve İBB Gençlik, Spor Müdürü İlker Öztürk ve Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'yi yüzmede en iyi şekilde temsil edeceklerini belirten Başkan Yalçın, "6 tane olimpiyat A, 42 tane olimpiyat B barajımız var. İnşallah Tokyo'ya ülkemize yakışır şekilde gideceğiz. Artık yüzme gelişiyor, yüzme büyüyor. İBB ülkemizin sınırları içerisindeki tesislerin aktif kullanılması için öncülük başlattı. Huzurunuzda onlara teşekkür ediyorum. İnşallah bu havuzlardan Avrupa'da, dünyada ve olimpiyatta bizleri temsil eden çocuklarımız çıkacak." ifadelerini kullandı.

Öztürk ise, "Biz İstanbul'da İBB olarak Gençlik Spor Müdürlüğü, Spor İstanbul ve İBB Spor Kulübü üçgeni üzerinde spor adına başarılı bir koordinasyon çerçevesinde bütün gayretlerimizi gösteriyoruz. Bu istikamette bugün Spor İstanbul'un işletmiş olduğu tesislerimizdeki havuzlarımızda kulüplerle ve federasyonumuzla birlikte bir organizasyonun altına imzamızı atıyoruz. Hedefimiz hem dikey anlamda hem yatay anlamda sporcu yetiştirilmesine ve halkın yüzme sporuna daha yaygın bir şekilde dahil olmasına katkı göstermek." şeklinde konuştu.

Pandemi sürecinde havuzların boş kaldığını hatırlatan Renay Onur da, şöyle konuştu:

"21 tane havuzumuzun 16 tanesinin işletmesini yapıyoruz. Yüzme bizim işimizde önemli bir yer kaplıyor. Biz İBB Bilim Kurulunun görüşlerine göre hareket ediyoruz. Ağustos sonuna kadar tesislerin halkın kullanımına çok uygun olduğunu düşünmediğimiz için ayın sonuna bıraktık. Fakat yüzücülerimizin pandemi sürecinde antrenmansız geçen dönemlerinde bu arayı kapatmaları için ağustos ayı sonuna kadar lisanslı ve belli A Grubu yüzücülerin kullanımına 4 tane tesisimizi onların kullanımına açıyoruz. Burada Yüzme Federasyonu ile de güzel bir işbirliği yaptık. Çok hızlı ilerledik. Bunun ikinci beni çok heyecanlandıran kısmı ise çok ciddi bir havuz envanterine sahip olmamıza karşılık 14 yıldır havuzları kulüpler ve yüzücüler kullanamamışlar. 14 yıl sonra da tekrar kulüpleri ve yüzücüleri bu güzel havuzlarda misafir ediyor olmak, onların performanslarını artırmalarına yardımcı oluyor olmakta bizi ayrıca heyecanlandıran bir konu."

Kaynak: AA

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