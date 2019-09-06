İBB'nin Yenikapı'da topladığı araçlar havadan görüntülendi

İBB'nin Yenikapı'da topladığı araçlar havadan görüntülendi

İBB'nin Yenikapı'da topladığı araçlar havadan görüntülendiİSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Yenikapı'da toplanan araçlar drone ile havadan görüntülendi.

06.09.2019 16:02
İBB'nin Yenikapı'da topladığı araçlar havadan görüntülendi

İBB'nin Yenikapı'da topladığı araçlar havadan görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Yenikapı'da toplanan araçlar drone ile havadan görüntülendi.

İBB ve iştiraklerinde kullanılan araçlar, dün Yenikapı'da toplanmaya başladı. Yenikapı'daki alanı dolduran araçlar drone ile havadan görüntülendi.

İBB'nin Yenikapı'da topladığı araçlar havadan görüntülendi
Kaynak: İHA
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