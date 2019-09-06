İBB'nin Yenikapı'da topladığı araçlar havadan görüntülendi
İBB'nin Yenikapı'da topladığı araçlar havadan görüntülendiİSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Yenikapı'da toplanan araçlar drone ile havadan görüntülendi.
06.09.2019 16:02
İBB'nin Yenikapı'da topladığı araçlar havadan görüntülendi
İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Yenikapı'da toplanan araçlar drone ile havadan görüntülendi.
İBB ve iştiraklerinde kullanılan araçlar, dün Yenikapı'da toplanmaya başladı. Yenikapı'daki alanı dolduran araçlar drone ile havadan görüntülendi.
Kaynak: İHA