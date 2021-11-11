İBB'nin yarım bıraktığı parkı, Zeytinburnu Belediyesi tamamladı

ZEYTİNBURNU, İSTANBUL (İHA) - Marmaray Zeytinburnu Durağı üzerinde yer alan ve yapımı Zeytinburnu Belediyesi tarafından tamamlanan Marmaray Zübeyde Hanım Parkı açıldı. Açılışta konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bu park için 17 Ekim 2018 tarihinde İBB tarafından çalışmaların başladığını, ancak şu anki yönetimin çalışmaları durdurarak parkı yarım bıraktığını ifade etti. Bakan Karaismailoğlu, "Bakanlığımızın yaptığı projelerin üzerine çökmeye çalışan zihniyetten daha fazlasını bekleyemezdik" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Marmaray Zeytinburnu Durağı üzerinde yer alan ve yapımı Zeytinburnu Belediyesi tarafından tamamlanan Marmaray Zübeyde Hanım Parkı açılış törenine katıldı. 17 Ekim 2018 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yapımına başladığı ve şu anki İBB yönetimi tarafından yarım bırakılması nedeniyle Zeytinburnu Belediyesi'nin 38 günde yapımını tamamladığı park, halkın hizmetine açıldı. Açılış töreninde konuşan Bakan Karaismailoğlu, İBB'ye yüklendi.

"Şuan ki İBB yönetimi tarafından bütün çalışmalar durduruldu"

Açılış törenine konuşan Bakan Karaismailoğlu, "Belediyecilikte başarılı olmanın yolu halkla iç içe olmaktan geçiyor. Bu sayede de kimse aramıza giremedi. Bakanlığımız ile Zeytinburnu Belediyesi'nin ortak çalışması neticesinde açılışını gerçekleştirdiğimiz Marmaray Zübeyde Hanım Parkı'da malum zihniyetin durdurduğu projelerden sadece bir tanesi. Marmaray güzergahının üstü kapatılarak elde edilen alanın, park ve dinlenme hizmeti vermesi amacıyla 17 Ekim 2018 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışmalara hızlıca başlandı. Ancak işin bir kısmı yapıldıktan sonra maalesef şu an mevcut İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi tarafından bütün çalışmalar durduruldu. Devam eden metro inşaatın üzerine hafriyat döken, hastanenin yolunu yapmayan, metrosunu durduran, bakanlığımızın yaptığı projelerin üzerine çökmeye çalışan zihniyetten daha fazlasını da bekleyemezdik. Sonrasında Zeytinburnu Belediyemiz devreye girdi. Belediye Başkanımız gereğini yaptı. Kalan kısımları hızlıca bitirdi. Ne demiş atalarımız at binenin kılıç kuşananın" diye konuştu.

"Burası yaklaşık 2 yıldır çok kötü bir durumdaydı"

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ise parkın yaklaşık 2 yıldır atıl bir durumda olduğunu ve vatandaşların bu durumdan rahatsız olduğunu söyledi. 38 Günde parkın yapımını tamamladıklarını ifade eden Arısoy, "Zeytinburnu için gerçekten çok önemli uzun yıllardır uğraştığımız bir projenin açılışını yaptık. Buranın çalışmasına İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2018 Ekim ayında başlamıştı. Ancak tamamlayamadılar. Tamamlamakta bize nasip oldu. Emek veren herkese çok teşekkür ederim. Zeytinburnu'muza İstanbul'umuza hayırlı olsun. Zeytinburnu, 34 bin metrekarelik yeni bir yeşil alan kazandı. Bin metre yürüyüş yolu spor alanları, dinlenme alanlarıyla yepyeni bir nefes alanı Zeytinburnu'muza hayırlı olsun. Burası yaklaşık 2 yıldır çok kötü bir durumdaydı. Adli vakalar oldu. Kamuoyuna basına yansıdı. Bu çevrede oturan insanlar çok rahatsız oldular. Gerçekten burası köprüye dönmüştü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bize resmi yazıyla kendilerinin tamamlayamayacağını bizim tamamlamamızı istediğini bildiren yazıyı aldıktan hemen sonra projeye başladık. 38 Günde de tamamladık" şeklinde konuştu. - İSTANBUL