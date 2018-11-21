İBB En Değerli Arazilerinden Birini Daha Satıyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ünalan metro ve Uzunçayır metrobüs istasyonlarının yakınındaki 30 bin metrekarelik arazisini satışa çıkardı. Arazi için belirlenen muhammen bedel ise 385,6 milyon lira.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Üsküdar Bulgurlu mahallesinde, Ünalan metro ve Uzunçayır metrobüs istasyonlarının yakınındaki arazisini satışa çıkardı.
MUHAMMEN BEDEL 385,6 MİLYON LİRA
29 bin 664 metrekarelik arazinin muhammen bedeli 385,6 milyon lira, geçici teminatı ise 11,5 milyon lira olarak açıklandı.
İHALE 5 ARALIK'TA
İhale 5 Aralık'ta, belediyenin Saraçhane'deki binasında gerçekleştirilecek.