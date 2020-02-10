İBB'nin ulaşım zammına ilginç tepki

10.02.2020 13:27 | Son Güncelleme: 10.02.2020 13:35

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) toplu ulaşım araçlarında aldığı yüzde 35 oranındaki zam kararına bir vatandaş, doğaçlama olarak söylediği "İstanbul'a kar geldi, ulaşıma zam geldi" türküsü ile tepki gösterdi.



İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 35 zam kararı alındı. Bugünden itibaren uygulamaya konulacak yeni tarifede, tam elektronik bilet 3,50 lira, öğrenci bileti 1,75 lira, tam Mavi Kart 275 lira, öğrenci Mavi Kartı ise 50 lira olarak belirlendi. İBB tarafından alınan zam kararına saz aşığı bir vatandaş tepki gösterdi. Eline çalgı aletini alan vatandaş, "İstanbul'a kar geldi, ulaşıma zam geldi. Her şey güzel oldu mu, akbiller doldu mu? Akbile zam gelince gül yüzler soldu mu? Biraz itiraf edelim millete gına deldi" sözleri ile tepki gösterdi. Saz aşığı bir vatandaş tarafından doğaçlama olarak söylenen sözlerin yer aldığı video sosyal medyada yüzlerce kullanıcı tarafından izlenerek paylaşıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA