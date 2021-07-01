İBB'nin ücretsiz ulaşım hakkını kaldırmasına sağlık çalışanlarından tepki
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İBB'nin ücretsiz ulaşım hakkını kaldırmasına sağlık çalışanlarından tepki

İBB'nin ücretsiz ulaşım hakkını kaldırmasına sağlık çalışanlarından tepki
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) sağlık çalışanlarına yönelik uygulanan ücretsiz otopark, ulaşım ve konaklama hizmetlerini 1 Temmuz itibariyle son bulmasına, sağlık çalışanları tepki gösterdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) sağlık çalışanlarına yönelik uygulanan ücretsiz otopark, ulaşım ve konaklama hizmetlerini 1 Temmuz itibariyle son bulmasına, sağlık çalışanları tepki gösterdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, meclis kararıyla, salgın sürecinde sağlık çalışanlarına ulaşım, otopark ve misafir odaları için ücretsiz kullanım hakkı sunulmuştu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde Kemerburgaz Kent Ormanı'nda dört sağlık odası temsilcisiyle bir araya geldiği programda sağlık çalışanlarına sağlanan ücretsiz hizmetlerin 1 Temmuz tarihinden itibaren sona ereceğini açıklamıştı. Bugün itibariyle sona eren ücretsiz kullanım hakkıyla ilgili sağlık çalışanları, İBB'ye tepki gösterdi.

"İBB'ye sesleniyoruz, ücretsiz ulaşım hakkımız kaldırılmasın"

Memur Sen Konfederasyonu Sağlık Sen 1 Nolu Şube Başkanı olan Zafer Caner, "Özellikle İstanbul'da bizim beklentimiz 30 Haziran itibari ile son bulan ücretsiz indirim tarifesinin tüm sağlık çalışanlarımızın adına 31 Aralık'a kadar devam etmesi yönünde. Bu anlamda da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki çoğunluğu oluşturan AK Parti grubu tarafından da komisyon görüşüyle birlikte uzama karar tavsiyesi verildi. Biz buradan İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimine seslenmek istiyoruz. Sadece 31 Aralık'a kadar uzatılması değil, bunun sürekli hale getirilmesi. Bunun ciddi bir şekilde masaya yatırılması. Çünkü bazı meslek gruplarına bu indirim hakkı uygulanırken sağlık çalışanlarının da bunu istemesi gayet normal, bunu karar vericilerin, yetkililerin sonuçlandırmasını bekliyoruz" dedi.

"Ücretsiz ulaşım hakkımızın elimizden alınması bizi çok üzdü"

Sağlık Sen 1 Nolu Şube Başkan Yardımcısı Mustafa Sadıç ise, "Ücretsiz ulaşım hakkı verilmişti pandemiyle beraber, bu bize bir motivasyon kaynağı olmuştu. Sağlık çalışanları zaten çok yoğun mücadele etti, çok yoğun çalıştılar. Yoğun bakım süreçleri oldu, ameliyathaneler hala devam ediyor. Pandemi sürecinden sonra da devam edecek. Ücretsiz ulaşım hakkı zaten bizim hakkımızdı, bunu önceden de talep ediyorduk. Ücretsiz ulaşım hakkını bize verdiler gerçekten çok mutlu olmuştuk. Ama 1 Temmuz'dan itibaren ücretsiz ulaşım hakkımızın elimizden alınması bizi gerçekten çok üzdü. Sağlık çalışanları gece 12.00'de işinden çıkıyor, 24 saat çalışıyor zaten süreç çok yorucu ve bu sürecin devam etmesini istiyoruz" diye konuştu.

"Sağlıkçılara üvey evlat muamelesi yapmayın"

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastanesi'nde hemşire olarak çalışan Sağlık Sen Bakırköy İlçe Başkanı Lezgin Koç, "Şimdi biz bu düzenlemeye karşı çıkıyoruz. Ücretsiz şeylerin kalkması dolayısıyla sağlık çalışanları olarak zor durumdayız. Normalleşmeye geçtik dediler normalleşme geçtikten sonra sağlık çalışanlarının bütün hakları ortadan kayboldu. Diğer kamu kurumlarında indirimli geçiş olduğu halde sağlık çalışanlarına böyle bir imkan sunulmamasını şiddetle kınıyoruz. Bugün polislere, askerlere, öğretmenlere ücretsiz geçiş varken sağlık çalışanlarına böyle bir hak verilmemesi bizi çok üzmektedir. Büyükşehir Belediyesine ve meclisteki grubu bulunan bütün partilere sesleniyoruz, sağlıkçılara bu haklarını geri verin, bize üvey evlat muamelesi yapılmasın" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

İBB'nin ücretsiz ulaşım hakkını kaldırmasına sağlık çalışanlarından tepki

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Hulusi Akar Ersin Tatar Murat Kurum Devlet Bahçeli
Magazin Seda Sayan Kenan Doğulu Acun Ilıcalı Ece Çeşmioğlu
Spor Cristiano Diego Costa Emre Kocadağ Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İBB'nin ücretsiz ulaşım hakkını kaldırmasına sağlık çalışanlarından tepki - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 19:06:47. #1.15#

title