İbb'nin taksim'e kurduğu geçici sergi platformunun kaldırılmasına devam ediliyor
Haberler » Güncel » İbb'nin taksim'e kurduğu geçici sergi platformunun kaldırılmasına devam ediliyor - Haber

İbb'nin taksim'e kurduğu geçici sergi platformunun kaldırılmasına devam ediliyor

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nin Taksim Meydanı'na, "Kavuşma Durağı" adıyla kurduğu geçici sergi platformunun kaldırılmasına devam ediliyor.

24.02.2020 13:03 | Son Güncelleme: 24.02.2020 13:05
İbb'nin taksim'e kurduğu geçici sergi platformunun kaldırılmasına devam ediliyor

Büyükşehir Belediyesi'nin Meydanı'na, "Kavuşma Durağı" adıyla kurduğu geçici sergi platformunun kaldırılmasına devam ediliyor.

İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun kararı doğrultusunda platformun sökümüne dün başlanmıştı. Çalışmalara bugün de devam ediliyor.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: İbb'nin taksim'e kurduğu geçici sergi platformunun kaldırılmasına devam ediliyor
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler