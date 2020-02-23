İbb'nin taksim'e kurduğu geçici sergi platformu kaldırılıyor
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İbb'nin taksim'e kurduğu geçici sergi platformu kaldırılıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Taksim Meydanı'na, "Kavuşma Durağı" adıyla kurduğu geçici sergi platformunun, İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun kararı doğrultusunda, sökümüne başlandı.

23.02.2020 16:02 | Son Güncelleme: 23.02.2020 16:04
İbb'nin taksim'e kurduğu geçici sergi platformu kaldırılıyor

'nin Meydanı'na, "Kavuşma Durağı" adıyla kurduğu geçici sergi platformunun, İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun kararı doğrultusunda, sökümüne başlandı. Öğleden sonra Taksim Meydanı'na gelen İBB ekipleri önce serginin çevresini bariyerlerle kapattı. Ardından ise sergi platformunun söküm işlemleri başladı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: İbb'nin taksim'e kurduğu geçici sergi platformu kaldırılıyor
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