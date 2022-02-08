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İBB'nin su tankeri arıza yapınca yolda kaldı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığına ait su tankeri Topkapı'da arıza yaptı.

BAHÇE, OSMANİYE (İHA) - İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığına ait su tankeri Topkapı'da arıza yaptı. Arızadan dolayı 10. Yıl Caddesi'nde trafik yoğunluğu oluştu.

İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığına ait su tankeri saat 18.00 sıralarında Topkapı 10. Yıl Caddesi'nde seyir halindeyken arıza yaptı. Su tankerinin bir anda caddenin ortasında durması sonucu trafikte yoğunluk oluştu.

(Caner Sönmez/İHA)

İBB'nin su tankeri arıza yapınca yolda kaldı

İBB'nin su tankeri arıza yapınca yolda kaldı

İhlas Haber Ajansı - Güncel

istanbul büyükşehir belediyesi, Topkapı, Bahçe, su, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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