İBB'NİN SELAHATTİN DEMİRTAŞ'IN KİTABINI SATMASINA PROTESTO

13.01.2020 17:47 | Son Güncelleme: 13.01.2020 17:47

TÜRKİYE Gençlik Birliği (TGB) üyesi bir grup, Selahattin Demirtaş 'a ait kitapların İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)' ne bağlı İstanbul Kitapçısı'nda satışa çıkarılmasını protesto etti.

Beşiktaş'ta bulunan İstanbul Kitapçısı önünde bir araya gelen grup, pankart açarak basın açıklaması yaptı. Grup adına basın açıklaması yapan Barış Demiralay, "Dün Demirtaş'ın tiyatrosunu büyük bir dayanışmayla belediyenin kültür merkezinde oynatanlar bugün kitaplarını internetten satışa çıkardılar. Yarında heykelini dikmeye kalkacaklar" dedi.

Demirtaş'ın 12 ayrı suçtan hükmü olduğunu belirten Demiralay, "Bunlar; terör örgütü kurmak, terör propagandası yapmak, teröre destek vermek, halkı tahrik emek, Cumhuriyet düşmanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerine düşmanlık olmak başlıca suçlarıdır. Tiyatroyla, şiirle, türküyle kimse bizi aldatamaz. Bugün Demirtaş'ın kitaplarını raflara koyanlar kimseyi bize masum gösteremez" ifadelerini kullandı.Barış Demiralay, "Demirtaş'ın kitapları İBB raflarından indirilmeli, hangi yayınevlerinde satılıyorsa derhal raflarından kaldırmalıdır ve bununla ilgili soruşturma açılmalıdır" diye konuştu. Grup basın açıklamasının ardından sloganlar atarak dağıldı.

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Kaynak: DHA

- İstanbul