İBB'nin metro inşaatı için aldığı krediye AK Parti dönemindeki borçlar nedeniyle el konuldu İBB ile MET-GÜN İnşaat arasında yaşanan alacak anlaşmazlığı sonrası, İBB'nin metro inşaatı için yurt dışından çektiği kredinin bir bölümüne el konuldu. Anlaşmazlık nedeniyle İBB'nin bankada yer alan varlığından 565 milyon liraya haciz işlemi uygulandı ve MET-GÜN'ün hesabına aktarıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) metro inşaatı için yurt dışından bulduğu kredinin 530 milyon TL'sine haciz işlemi uygulandı. Haciz kararının İBB'nin önceki döneminde birçok asfalt işi alan MET-GÜN İnşaat'ın açtığı alacak davası nedeniyle verildiği öğrenildi.

METRO PARASI ASFALT BORCUNA GİTTİ

Hürriyet'e yer alan habere göre büyük bir bölümü bir bankada olan toplam 565 milyon liraya haciz işlemi uygulandı ve söz konusu para MET-GÜN İnşaat'ın hesabına geçti. Geçen hafta yaşanan tahsilata ilişkin yüklü mevduat ile ilgili önemli bir bilgi ortaya çıktı. Söz konusu paranın, 530 milyon TL'sinin yeniden başlanan bir metro projesi için alınan yurt dışı döviz kredisi olduğu öğrenildi.

İBB: HUKUKA AYKIRI İŞLEM YAPILIYOR

İBB'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İstanbul geneli asfalt yapım işine dair MET-GÜN yüklenici firma tarafından tamamı Ocak 2018 ile Mart 2019 döneminde yapılan asfalt işlerine ait önceki dönemde ödenmeyen borç bakiyeleri sebebiyle 2020 yılı içerisinde belediyemiz aleyhine ilamsız icra takipleri başlatılmıştır.

Banka tarafından hukuksuz bir şekilde icra dosyalarına ödenmesi üzerine derhal bu paraların alacaklıya ödenmemesi ve mahkemeler nezdinde yapmış olduğumuz şikayetlerimiz neticelenene kadar icra kasasında bekletilmesi yönünde tedbir talep edilmiştir. Maalesef tedbir taleplerimiz mahkemelerce reddedilmiş ve böylece tümüyle haksız ve hukuka aykırı olarak sabah başlayan haciz işlemi Kanun ile yasaklanmış paralarımız alacaklıya akşam ödenmiştir" denildi.