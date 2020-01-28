İBB'nin mazot tankeri beş metrelik duvardan aşağıya devrildi, faciadan dönüldü
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İBB'nin mazot tankeri beş metrelik duvardan aşağıya devrildi, faciadan dönüldü

Ümraniye'de bir araca yakıt dolduran İBB'ye ait mazot tankeri bir anda geri geri gelerek istinat duvarından aşağı devrildi.

28.01.2020 14:05 | Son Güncelleme: 28.01.2020 14:28
İBB'nin mazot tankeri beş metrelik duvardan aşağıya devrildi, faciadan dönüldü

'de bir araca yakıt dolduran İBB'ye ait mazot tankeri bir anda geri geri gelerek istinat duvarından aşağı devrildi. Faciadan dönülen olayda şans eseri can kaybı ya da yaralanma olmadı.


Ümraniye Hekimbaşı'nda saat 13.00 sıralarında yaşanan olayda, iddiaya göre bir araca yakıt dolduran İBB'ye ait mazot tankeri, bir anda hareket etmeye başladı. Geri geri gelen tanker, yaklaşık 5 metrelik istinat duvarından aşağı düştü. Kazada şans eseri can kaybı ya da yaralanma olmadı. Düştüğü yerde devrilen tankerde yangın başlamaması için köpük sıkılarak önlem alındı. Öte yandan tankerin patlamaması faciayı önledi. Devrilen tankeri ise havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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