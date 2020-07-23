İBB'nin lüks sitelerin arasına izin verdiği kurban pazarı tepki çekti
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İBB'nin lüks sitelerin arasına izin verdiği kurban pazarı tepki çekti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Başakşehir'de lüks sitelerin hemen yanı başında izin verdiği kurban pazarı bölgede yaşayan vatandaşların tepkisini çekti.

23.07.2020 16:12 | Son Güncelleme: 23.07.2020 17:39

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Başakşehir'de lüks sitelerin hemen yanı başında izin verdiği kurban pazarı bölgede yaşayan vatandaşların tepkisini çekti. Kurban pazarından etrafa kötü kokuların yayılmasından rahatsız olan vatandaşlar duruma isyan etti. Kurban pazarı ve lüks sitelerin yan yana bulunduğu alan havadan drone ile de görüntülendi. Çekilen görüntülerde her gün dışarı atılması gereken hayvan gübrelerinin alandan dahi alınmadığı görüldü.

Başakşehir'de lüks sitelerin yanında bulunan ve İBB'nin izin verdiği Başakşehir Kurban Satış ve Kesim Alanı'ndan, etrafa yayılan kokular ve sinekler vatandaşları isyan ettirdi. İstanbul'un en kalabalık mahallelerinden biri olan Kayaşehir Merkez'de, günlük 20 bin insanın giriş yaptığı millet bahçesi ve 5 bin kişilik caminin ortasında yer alan kurban satış ve kesim alanı vatandaşların tepkisini çekti. Vatandaşlar sıcak havanında etkisiyle, kokudan ve sineklerden evlerinde pencerelerini dahi açamadıklarını belirttiler. Kurban satış alanında çekilen görüntülerde ise hayvanların gübrelerinin dahi alandan temizlenmediği görüldü. Öte yandan büyük toplu konut projelerinin ortasında yer alan hayvan pazarına bir tepki de Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'dan geldi.

"MODERN BİR İLÇENİN ORTASINDA BÖYLE KURBAN SATIŞ VE KESİM ALANININ HOŞ OLMUYOR"

Yaşanan mağduriyete duyarsız kalamayan Başkan Kartoğlu, durumu daha önce İBB yetkililerine ilettiğini belirterek sosyal medyadan paylaştığı bir video ile verilen izin kararını eleştirdi. Vatandaşların kokudan ve sineklerden rahatsız olduğu kurban pazarı drone ile havadan da görüntülendi. Kokudan dolayı pencerelerini kapatmak zorunda kalan İlhan Atasoy, "Başakşehir'de oturuyorum. Kurban pazarı yaz dönemine gelmesi sebebiyle bölgede bir koku olayı meydana geliyor. Kokunun getirmiş olduğu bir rahatsızlık söz konusu. Biz köy kökenli olduğumuz için alışığız ama çocuklar biraz daha bu konuda hassas oluyorlar. Özellikle akşamleyin koku olayının biraz daha yoğunlaştığını hissediyoruz ve pencerelerimizi de kapatmak zorunda kalıyoruz. Başakşehir gibi modern bir ilçenin ortasında böyle bir kurban satış ve kesim alanının hoş olmuyor. Kırsal bir alanda olması düşüncesindeyim" dedi.

"HAYVAN YOĞUNLUĞUNUN ARTMASIYLA DAHA ÇOK KOKU YAYILIYOR"

Sineklerin çok fazla olduğunu söyleyen Yonca Atasoy, "Kokudan rahatsızız ve gün geçtikçe hayvan yoğunluğunun artmasıyla daha çok koku yayılıyor. Gece camlar açık olduğunda daha çok hissediliyor. Bir de sinekler de çok fazla. Mecbur kokudan ve sineklerden dolayı camları kapatmak zorunda kalıyoruz" diye konuştu.

"BEYAZ MASA'YA BİLDİRDİK"

10 senedir Başakşehir'de oturduğunu belirten Nurten Karaaslan, "10 senedir burada oturuyorum. Kokusu, karasinekleri ve sivrisinekleri bayramdan önce ve sonra devam ediyor. Ben tek değilim tüm komşularım şikayetçi. Buraya yakın 17. bölgede oturuyorum doğal olarak kokudan da rahatsız oluyorum. Beyaz Masa'ya bildirdik. 17. 18. ve 19. Bölgedeki herkes şikayetçi oldu" şeklinde konuştu.

(Emre Baba - Sümeyye İnal/İHA)

İBB'nin lüks sitelerin arasına izin verdiği kurban pazarı tepki çekti

Kaynak: İHA

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