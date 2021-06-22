İBB'nin kurban pazarına Başkan Kartoğlu'ndan tepki
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İBB'nin kurban pazarına Başkan Kartoğlu'ndan tepki

İBB'nin kurban pazarına Başkan Kartoğlu'ndan tepki
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) ilçedeki kurbanlık satış ve kesim alanıyla ilgili, "2020 yılında buranın açılmayacağı konusunda bizlere söz verdiler.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) ilçedeki kurbanlık satış ve kesim alanıyla ilgili, "2020 yılında buranın açılmayacağı konusunda bizlere söz verdiler. Ama geçtiğimiz yıl buraları açarak kaçan kasaplarıyla da ayrı bir rezalete imza attılar. Maalesef bu yıl da kurban satış ve kesim alanını açıyorlar. Yaşadığınız mağduriyetlerden dolayı İBB adına ben sizlerden bir kez daha özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

İBB bu yıl da Başakşehir'de Kurbanlık Satış ve Kesim Alanı kuruyor. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu alandaki vatandaşların kurbanlık satış ve kesim alanının kurulmamasıyla ilgili taleplerinin karşılıksız kaldığını ifade ederken duruma tepki gösterdi. Kartoğlu, geçmişte yaşanan olumsuzlukları hatırlatırken görüşlerini dile getirdi.

"Cam bile açamıyorlar"

Kurban satış ve kesim alanının açılması üzerine Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Yüz bini aşan nüfusu ile Türkiye'nin en kalabalık mahallelerimizden biri olan Kayabaşı'nda, binlerce kişinin ziyaret ettiği Millet Bahçesi, Millet Kıraathanesi, meydan, Çam ve Sakura Şehir Hastanesinin hemen yanındayız. Bunların tam ortasında maalesef kurban satış ve kesim alanı bulunmakta. Yaz aylarına denk gelen Kurban Bayramı nedeniyle hava sıcaklığının da etkisiyle buradan yayılan kötü kokular tüm komşularımızı rahatsız etmekte. Camlarını bile açamamaktalar" dedi.

"İBB adına sizlerden bir kez daha özür dilerim"

İBB Başkanı ve yönetiminin 23 Aralık 2019'da Başakşehir Belediyesi'ne yaptıkları ziyarete değinen Başkan Kartoğlu, "Ziyaret sırasında komşularımızdan gelen bu şikayetleri aktardık. Kurban kesim alanının buradan kaldırılması gerektiğini ilettik. Kendileri de "Bundan sonra açmayız. Zaten böyle modern bir şehrin göbeğinde kurbanlık satış ve kesim alanının ne işi var?" demişti. 2020 yılında buranın açılmayacağı konusunda bizlere söz verdiler. Ama geçtiğimiz yıl buraları açarak kaçan kasaplarıyla da ayrı bir rezalete imza attılar. Maalesef bu yıl da kurban satış ve kesim alanını açıyorlar. Yaşadığınız mağduriyetlerden dolayı İBB adına ben sizlerden bir kez daha özür diliyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

İBB'nin kurban pazarına Başkan Kartoğlu'ndan tepki
İBB'nin kurban pazarına Başkan Kartoğlu'ndan tepki
İBB'nin kurban pazarına Başkan Kartoğlu'ndan tepki
İBB'nin kurban pazarına Başkan Kartoğlu'ndan tepki
İBB'nin kurban pazarına Başkan Kartoğlu'ndan tepki
İBB'nin kurban pazarına Başkan Kartoğlu'ndan tepki
İBB'nin kurban pazarına Başkan Kartoğlu'ndan tepki
İBB'nin kurban pazarına Başkan Kartoğlu'ndan tepki
İBB'nin kurban pazarına Başkan Kartoğlu'ndan tepki
İBB'nin kurban pazarına Başkan Kartoğlu'ndan tepki

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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