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İBB'nin kar küreme aracı yolda kaldı

İhlas Haber Ajansı - Genel
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İBB'nin kar küreme aracı yolda kaldı İstanbul'da 3 gündür etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

İSTANBUL (İHA) - İBB'nin kar küreme aracı yolda kaldı

İSTANBUL - İstanbul'da 3 gündür etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kar küreme aracının da yolda kaldığı görüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da kar 3 gündür etkisini göstermeye devam ediyor. Yer yer tipi şeklinde görülen yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Karları temizlemek için yola çıkan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı kar küreme aracının da yolda kaldığı görüldü.

İBB'nin kar küreme aracı yolda kaldı

İBB'nin kar küreme aracı yolda kaldı

İBB'nin kar küreme aracı yolda kaldı

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İhlas Haber Ajansı / Genel

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, kar, Genel, Yerel, Haberler

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