İSTANBUL (İHA) - İBB'nin kar küreme aracı yolda kaldı

İSTANBUL - İstanbul'da 3 gündür etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kar küreme aracının da yolda kaldığı görüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da kar 3 gündür etkisini göstermeye devam ediyor. Yer yer tipi şeklinde görülen yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Karları temizlemek için yola çıkan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı kar küreme aracının da yolda kaldığı görüldü.