İBB'nin "İstanbul'a yeni 6 bin taksi" teklifi reddedildi (1)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

İBB'nin "İstanbul'a yeni 6 bin taksi" teklifi reddedildi (1)

26.11.2020 16:50 | Son Güncelleme: 26.11.2020 16:57
İBB'nin

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) 'nin "İstanbul'a yeni 6 bin taksi" teklifi UKOME toplantısında reddedildi.

İstanbul DHA - İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) 'nin "İstanbul'a yeni 6 bin taksi" teklifi UKOME toplantısında reddedildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığında gerçekleşen UKOME toplantısında  "Taksi taşımacılığının düzenlenmesi teklifi" görüşüldü.  İstanbul'a yeni 6 bin taksiyi içeren teklif oy çokluğuyla reddedildi. Toplantı sonrası tartışma çıktı.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Yuhalama seslerini duyunca jet hızıyla dışarı çıktı: Hanginiz yuhaladı?
Yuhalama seslerini duyunca jet hızıyla dışarı çıktı: Hanginiz yuhaladı?
İmzalar atıldı! Türkiye ile Katar arasında 300 milyon dolarlık anlaşma
İmzalar atıldı! Türkiye ile Katar arasında 300 milyon dolarlık anlaşma
Karantinadaki oğluna ekmek götürürken, gördükleri karşısında ağladı
Karantinadaki oğluna ekmek götürürken, gördükleri karşısında ağladı

İBB'nin 'İstanbul'a yeni 6 bin taksi' teklifi reddedildi (1)
İBB'nin 'İstanbul'a yeni 6 bin taksi' teklifi reddedildi (1)
İBB'nin 'İstanbul'a yeni 6 bin taksi' teklifi reddedildi (1)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

'İBB'nin Kanal İstanbul aleyhine bastırdığı afişler'le ilgili inceleme
"İBB'nin Kanal İstanbul aleyhine bastırdığı afişler"le ilgili inceleme
Matbaada 1 milyon 352 bin dolar basan 6 kişi tutuklandı
Matbaada 1 milyon 352 bin dolar basan 6 kişi tutuklandı
İBB Meclisi'nde Cristiano Ronaldo tartışması: İBB'nin gelmiş olduğu durumu göz önüne getirmektedir
İBB Meclisi'nde Cristiano Ronaldo tartışması: İBB'nin gelmiş olduğu durumu göz önüne getirmektedir
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Osman Kavala Bülent Arınç Meral Akşener Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Öykü Karayel Acun Ilıcalı Funda Eryiğit Gonca Vuslateri
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Caner Erkin Gökhan Gönül Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kasım Bakan Antalya Ekrem İmamoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İBB'nin "İstanbul'a yeni 6 bin taksi" teklifi reddedildi (1) - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.11.2020 16:57:56. #1.14#
title