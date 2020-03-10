İBB'nin israf diyerek geri iade ettiği araçları yeniden kiraladığı tutar dudak uçuklattı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Araç

İBB'nin israf diyerek geri iade ettiği araçları yeniden kiraladığı tutar dudak uçuklattı

İBB'nin israf diyerek geri iade ettiği araçları yeniden kiraladığı tutar dudak uçuklattı Araç başına bin 289 TL bedel ödenerek kiralanan araçları iade edip 3 bin 375 TL'ye geri kiraladılar İBB Meclisi Araştırma Komisyonu raporunu açıkladı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem...

10.03.2020 21:16 | Son Güncelleme: 10.03.2020 21:18
İBB'nin israf diyerek geri iade ettiği araçları yeniden kiraladığı tutar dudak uçuklattı

İBB'nin israf diyerek geri iade ettiği araçları yeniden kiraladığı tutar dudak uçuklattı

Araç başına bin 289 TL bedel ödenerek kiralanan araçları iade edip 3 bin 375 TL'ye geri kiraladılar

İBB Meclisi Araştırma Komisyonu raporunu açıkladı

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, ihtiyaç fazlası olarak nitelediği ve Yenikapı Miting Alanı'na çektirdiği araçları araştırmak üzere kurulan İBB Meclisi Araştırma Komisyonu raporunu açıkladı. Raporda AK Parti döneminde 2017 yılında 997 araç 24 ay kullanmak üzere toplamda 30 milyon 842 TL'ye kiralanırken, Ekrem İmamoğlu döneminde 990 araç 5 aylığına 16 milyon TL bedelle kiralandığı açıklandı. Araç başına AK Parti döneminde bin 289 TL bedel ödenirken bu ücret Ekrem İmamoğlu döneminde 3 bin 375 olduğu görüldü. Aradaki fiyat farkı ise dudak uçuklattı.

İBB Meclisi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, ihtiyaç fazlası olarak nitelediği araçların Yenikapı'da bulunan sergi alanında sergilenmesi üzerine araştırma komisyonu kurulmasına karar vermişti. Komisyon tarafından belediye ve iştiraklerine konu hakkında sorular yöneltildi. İBB Meclisi'nde, "israf" araçları konusunu araştırmak üzere kurulan komisyon çalışmasını 5,5 ayda tamamladı.

Komisyona bilgi veren bürokratları görevden almışlar

Komisyonun raporu İBB Meclisi'nin gündemine sunuldu. Raporun "Tespit ve Değerlendirme" başlığı altında özetle şöyle denildi: "Başkanlık makamına sorduğumuz sorulara uzun bir süre cevap verilmemiştir. Mecliste konuyu dile getirmemiz neticesinden gecikmeli de olsa cevaben komisyonumuza gönderilen dosya herhangi bir üst yazı olmadan, imzasız ve kaşesiz olarak gönderilmiştir. İkazlarımız neticesinden yeniden düzenlenmiş, imzalanmış ve komisyonumuza ulaştırılmıştır. Bilgi almak amacıyla komisyonumuza davet ettiğimiz bürokratlar engellenmek istenmiş, komisyona gelen ve bilgi veren bürokratlar ise bir süre sonra görevden el çektirilmiştir. Bu ve benzeri durumlar nedeniyle komisyonumuza doğrudan bilgi akışı kısıtlanmıştır" denildi.

Makam aracı değil hizmet araçlarını sergilemişler

Öte yandan komisyon raporunda Yenikapı'da sergilenen araçların ihtiyaç fazlası olmadığı hizmet aracı olduğu şu cümleler ile açıklandı: "Komisyonumuzda elde edilen bu bilgiler ışığında yukarıda da belirtildiği üzere Yenikapı Meydanında ihtiyaç fazlası olarak götürülen araçların makam araçları olmadığı, hizmet aracı olduğu tespit edilmiştir. Yenikapı'ya çekilen araçların müteahhit ve promosyon ürünü dışındaki araçların müdürlükler tarafından gönderilen yazılarda da belirtildiği gibi itfaiye, otobüs, kamyon, evde sağlık hizmeti ve zabıta hizmetleri gibi belediye hizmetlerinde kullanılan araçların hizmet aracı olduğu makam aracı olmadığı tespit edilmiştir."

Aynı araçları iki katına geri kiraladılar

Diğer taraftan raporda Yenikapı'da sergilendikten sonra ihtiyaç fazlası denilerek iade edilen araçların ardından ilgili birimlerden gelen yoğun istek üzerine yeniden araç ihalesine çıkıldığı belirtildi. 23 Haziran seçimleri sonrasında yapılan araç alımına yönelik detaylar paylaşıldı. Raporda geçen ifadelerde AK Parti döneminde 2017 yılında 997 araç 24 ay kullanmak üzere toplamda 30 milyon 842 TL'ye kiralanırken, Ekrem İmamoğlu döneminde 990 araç 5 aylığına 16 milyon TL bedelle kiralandığı açıklandı. Araç başına AK Parti döneminde bin 289 TL bedel ödenirken bu ücret Ekrem İmamoğlu döneminde 3 bin 375 olduğu görüldü. Aradaki fiyat farkı ise dudak uçuklattı.

İBB'nin israf diyerek geri iade ettiği araçları yeniden kiraladığı tutar dudak uçuklattı

Kaynak: İHA

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İBB'nin israf diyerek geri iade ettiği araçları yeniden kiraladığı tutar dudak uçuklattı

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