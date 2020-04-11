İBB'nin "Gıda yardım kolisi" ihalesi sonuçlandı İBB'nin "Gıda yardım kolisi" ihalesi sonuçlandı İBB, yeni tip korona virüs salgını nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşamaya başlayan İstanbullulara dağıtılacak 500 bin gıda kolisi için ihaleye çıktı.

İBB'nin "Gıda yardım kolisi" ihalesi sonuçlandı

İSTANBUL - İBB, yeni tip korona virüs salgını nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşamaya başlayan İstanbullulara dağıtılacak 500 bin gıda kolisi için ihaleye çıktı. 3 ayrı grupta yapılan ihalede en iyi teklifi Metro Grosmarket verdi.

Türkiye ve dünya yeni tip korona virüs salgını nedeniyle zor günler geçirirken, Türkiye genelinde yapılan "Evde Kal" çağrıları ve sosyal mesafe kuralı, ekonomik hayatı da olumsuz etkiledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), çalışamayan, zor günler geçiren ihtiyaç sahibi olan İstanbullulara dağıtılmak üzere 500 bin "Gıda Yardım Kolisi" ihalesine çıktı.

İhalede, salgın nedeniyle sosyal mesafe ve maske takma kurallarına dikkat edildi. İBB Satın Alma Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen ihalenin komisyon üyeleri maske ve eldiven takarak önlem aldı. Katılımcılar da sosyal mesafeye uyarak ihaleye katılım gösterdi.

İhale komisyonuna başkanlık eden İBB Satın Alma Daire Başkanı Arif Gürkan Alpay, İBB 153 Beyaz Masa hattına çok fazla yardım talebi geldiğini belirterek "Talepleri dikkate alarak İBB'nin bugüne kadar verdiği ayni ve nakdi yardımın yanında 500 bin adet yardım paketi kolisi ihalesi yapmak durumunda kaldık" dedi. Kamu İhale Kanunu'nun "salgın, afet gibi öngörülemeyen acil durumlarda yapılan ihaleleri düzenleyen 21/B maddesi"ne göre davet usulü ile yapıldı. Metro Gross Market; birinci kısım koli için 3 milyon 474 bin TL, ikinci kısım için 14 milyon 89 bin 500 TL, üçüncü kısım için 36 milyon 492 bin TL teklif vererek, en iyi teklifi sunan firma olarak belirlendi. Yasal olarak beklenilmesi gereken 5 günlük itiraz sürecinin ardından firmaya sözleşmeye davet tebliği yapılacak.

Kaynak: İHA