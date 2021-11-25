İBB'nin etkinler dizisinden 'Kadının Sözü Var'a geri sayım!

İSTANBUL (Bültenler) - İBB'nin 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' için hazırladığı etkinlikler dizisi 'Kadının Sözü Var',başlıyor.

Hasibe Eren, Sinem Öztürk Uslu, Gül Erda, Gökçe ve daha pek çok ünlü isim, bu özel etkinlikte İstanbullarla buluşacak. Dört büyükşehir belediyesi de tiyatro gruplarıyla yer alacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde kentin farklı noktalarında etkinlikler düzenliyor. 25 Kasım-11 Aralık tarihleri arasında "Kadının Sözü Var" başlığı altında, kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan etkinliklerde söyleşiler, tiyatro oyunları, konserler ve atölye çalışmaları yer alıyor.

Hasibe Eren, Gül Erda, Gökçe, Ebru Keser, Samida ve daha pek çok tanınmış simanın katılacağı programlarda, oyuncu Sinem Öztürk Uslu 27 Kasım Cumartesi 'Medyada Kadın Olmak' başlıklı söyleşide İstanbullularla buluşacak. Adana, Hatay, Mersin ve Muğla Büyükşehir Belediyeleri tiyatro gruplarının yanı sıra İstanbul dışından katılan üç özel tiyatro da kadınların eşit ve insanlık onuruna yakışır yaşam hakkına dikkat çekmek için etkinliklere katılacak.

İstanbul Sözleşmesi, Kadın Edebiyatçıların Gözünden Türkiye ve Dünyada Kadın Olmak, Medyada Kadın Olmak, Erkek Egemen Yoruma Hapsedilen Müslüman Kadın, Yeni Bir Şiddet Türü Olarak Güzellik Dayatması ve daha pek çok konu konuşulacak. Yazarlar, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşları İstanbul'un her iki yakasında yer alan İBB Kültür Merkezleri'nde kadınlarla bir araya gelecek.

'Kadının Sözü Var', İBB Kültür Daire Başkanlığı Koordinatörü Figen Ayhan Karakelle ve İstanbul Vakfı Genel Müdürü Perihan Yücel'in, 25 Kasım Perşembe günü Bakırköy Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi'nde gerçekleştireceği söyleşi ile başlayacak.

Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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