İBB'nin eğitim yardımı başvuruları nasıl yapılır? İBB'nin eğitim yardımı başvuru şartları neler? İBB eğitim yardımı gerekli belgeler nelerdir?
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İBB'nin eğitim yardımı başvuruları nasıl yapılır? İBB'nin eğitim yardımı başvuru şartları neler? İBB eğitim yardımı gerekli belgeler nelerdir?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından yapılan paylaşımda eğitim yardımı yapılacağını duyurdu. İBB eğitim yardımı başvurusu nasıl yapılır? Kimler İBB eğitim yardımı başvuruları yapabilir? İBB destek başvuru ekranı...

İBB'nin eğitim yardımı başvuruları nasıl yapılır? İBB'nin eğitim yardımı başvuru şartları neler? İBB eğitim yardımı gerekli belgeler nelerdir?
15.09.2020 13:36 | Son Güncelleme: 15.09.2020 13:41

İstanbul'da öğrenim gören 30 bin üniversiteli öğrenci için 3 bin 200 TL ödeme yapılacağını açıkladı. İşte burs başvuru şartları ve başvuru işlemleri. Peki, İBB eğitim yardım başvuruları için gerekli koşullar neler?

İBB EĞİTİM YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

T.C. vatandaşı olmak, öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi, önlisans veya lisans öğrencisi olmak, normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak, devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf/özel üniversitede yüzde 100 burslu öğrenci olmak, ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yıl sonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması, gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak.

İBB'nin eğitim yardımı başvuruları nasıl yapılır? İBB'nin eğitim yardımı başvuru şartları neler? İBB eğitim yardımı gerekli belgeler nelerdir?

İBB EĞİTİM YARDIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

İBB eğitim yardımı başvuruları Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımından ulaşılabilir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın öğrencilere sağladığı bu destek için başvuru işlemleri elektrik ortamda yapılacak. İBB'nin web sitesi üzerinden öğrenciler talep edilen tüm bilgileri sisteme girerek başvurularını yapabilecekler.

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