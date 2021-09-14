İBB'nin dikey bahçe sökümleri devam ediyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İBB'nin dikey bahçe sökümleri devam ediyor

AA / Şükrü Gündüz - Haberler | Güncel

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, Maltepe Aydınevler D-100 Karayolu mevkisindeki dikey bahçeyi söktü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, Maltepe Aydınevler D-100 Karayolu mevkisindeki dikey bahçeyi söktü.

İBB'nin şehir genelinde karayolları kenarındaki duvarları süsleyen ve aynı zamanda emisyonla gürültü bariyeri işlevi gören dikey bahçeleri söküm işlemleri sürüyor.

Belediye ekiplerinin, Maltepe Aydınevler mevkisinde, D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde yolun sağ şeridinin bir bölümünü trafiğe kapatarak, bakımsızlıktan kuruyan dikey bahçeyi söktüğü görüldü.

İBB, bakım bedelleri yüksek olduğu gerekçesiyle geçen yıl dikey bahçeleri sökme kararı almıştı. Sökülen bahçelerin yerine Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, "Konuşan Duvarlar Projesi"ni başlatarak duvarlara grafiti yapılacağını bildirmişti.

İBB'nin dikey bahçe sökümleri devam ediyor

İBB'nin dikey bahçe sökümleri devam ediyor

İBB'nin dikey bahçe sökümleri devam ediyor

İBB'nin dikey bahçe sökümleri devam ediyor
AA / Şükrü Gündüz - Son Dakika Haberleri
Sedanur'un sır ölümünde mahkeme 'kuvvetli suç şüphesine' rağmen adli kontrol uyguladı

Sedanur'un sır ölümünde mahkeme 'kuvvetli suç şüphesine' rağmen adli kontrol uyguladı

 Son dakika: Maltepe'de otel odasında ölü bulunan Sedanur'un ailesi konuştu

Son dakika: Maltepe'de otel odasında ölü bulunan Sedanur'un ailesi konuştu
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İbrahim Altay Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Uğur İbrahim Altay
Magazin Gülşen Kylie Jenner Yeşim Salkım
Spor Fatih Terim Nihat Özdemir Mergim Berisha
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Ersin Tatar Burak Yılmaz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İBB'nin dikey bahçe sökümleri devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.09.2021 13:17:14. #1.12#