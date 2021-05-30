İBB'nin dikey bahçe sökümleri devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İBB'nin dikey bahçe sökümleri devam ediyor

Anadolu Ajansı / Taha Erham Keleş - Haberler | Güncel

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri Zeytinburnu D-100 Karayolu Topkapı kavşağındaki dikey bahçeleri söktü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri Zeytinburnu D-100 Karayolu Topkapı kavşağındaki dikey bahçeleri söktü.

İBB'nin şehir genelinde karayolları kenarındaki duvarları süsleyen ve aynı zamanda emisyonla gürültü bariyeri işlevi gören dikey bahçeleri söküm işlemleri devam ediyor.

Belediye ekiplerinin sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu hafta sonu Zeytinburnu Fatih yönünde D-100 Karayolu üzerine bulunan duvarlardaki bitkileri ve altındaki metal aksamları söktüğü görüldü.

İBB, bakım bedelleri yüksek olduğu gerekçesiyle geçtiğimiz yıl dikey bahçeleri sökme kararı aldı. Sökülen bahçelerin yerine Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı "Konuşan Duvarlar Projesi"ni başlatarak duvarlara graffiti yapmaya başladı.

İlk olarak 11 Ekim 2020'de Kadıköy Fikirtepe'de başlatılan graffiti çalışmalarına başka bölgelerde devam edilmedi. Dikey bahçelerin söküldüğü bazı alanların üzerine sarmaşık bitkiler ekilirken birçok bölge ise boş bırakıldı.

İBB'nin dikey bahçe sökümleri devam ediyor
İBB'nin dikey bahçe sökümleri devam ediyor
İBB'nin dikey bahçe sökümleri devam ediyor
İBB'nin dikey bahçe sökümleri devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taha Erham Keleş

Son dakika haberleri: AŞIRI SÜRAT CAN ALDI; 1 ÖLÜ, 3 YARALI
Son dakika haberleri: AŞIRI SÜRAT CAN ALDI; 1 ÖLÜ, 3 YARALI
Töre cinayetinde kız kardeşi İrem'i öldürdüğünü itiraf eden ağabey, mahkemede çark etti
Töre cinayetinde kız kardeşi İrem'i öldürdüğünü itiraf eden ağabey, mahkemede çark etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Adnan Menderes Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Prens Harry Acun Ilıcalı Aslı Bekiroğlu Barış Murat Yağcı
Spor Ali Koç Gervinho Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İBB'nin dikey bahçe sökümleri devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.5.2021 17:44:27. #1.15#

title