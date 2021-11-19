İBB'nin 'Çocuk Koruma ve Koordinasyon Birimi, yüzlerce çocuğun yanında oldu

Çocuk odaklı politikaları şehrin öncelikli gündemi haline getiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), toplumun her kesimi için eşitsizlikleri ortadan kaldıran çözümler üretiyor. 2020 yılının haziran ayında Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan 'Çocuk Koruma ve Koordinasyon Birimi', çocuklara yönelik olarak ihmal ve istismar konularında koruyucu ve önleyici çalışmalar yürütüyor.

'Çocuk Koruma ve Koordinasyon Birimi', her yıl 20 Kasım'da çocukları korumak ve yaşam koşullarını iyileştirmek adına kutlanan 'Dünya Çocuk Hakları Günü'nünde, çalışmalarıyla ilgili verilerini açıklıyor. Klinik psikolog, çocuk gelişim uzmanı ve sosyal hizmet uzmanlarıyla çocuklar için çalışan birim, bugüne kadar yüzlerce çocuk ve binlerce kişinin yanında oldu.

AİLE İÇİ ŞİDDET İLK SIRADA

Aktif olarak 8 çocuğa yüz yüze psikoterapi ve 10 bakım verene psikoeğitim desteği veren Çocuk Koruma ve Koordinasyon Birimi'ne gelen başvuruların dağılımı şu konularda gerçekleşti:

Aile İçi Şiddet yüzde 23,

Cinsel İstismar yüzde 13,

Duygusal İhmal Yüzde 10,

Duygusal İstismar yüzde 9,

Eğitsel İhmal yüzde 9,

Travmatik Süreçler yüzde 8,

Boşanmış Ebeveyn yüzde 8,

Ekonomik İstismar yüzde 5,

Kaygı Sorunları yüzde 4,

Bağımlılık yüzde 3,

Yas yüzde 2,

Sağlık İhmali yüzde 2

Akran Zorbalığı yüzde 1

HER BAŞVURUYA ÖZEL MÜDAHALE PLANI

Gelen başvurular doğrultusunda uzman ekipler, kişiye ve duruma özel mesleki müdahale planı oluşturuyor. Oluşturulan plan dahilinde program belirleyen uzmanlar, bugüne kadar 358 haneden 705 çocuk hakkında başvuru aldı. Planlan aksiyon dahilinde 230 çocuğa eğitim verildi.Bakım verenlerle birlikte toplamda 2 bin 466 kişiye sosyal, hukuksal, psikolojik ve gelişim konularında bireysel danışmanlık, gelişimsel değerlendirme, sosyal inceleme, vaka takip, psikoterapi ve eğitim olmak üzere 4 bin 930 hizmet sunuldu.

ÇOCUK KORUMA VE KOORDİNASYON BİRİMİ

Çocuk Koruma ve Koordinasyon Birimi, başvurularla ilgili İBB ve diğer kamu kurumlarına yönlendirmeler gerçekleştirdi. 232 sosyal incelenme sonucunda ortaya çıkan gerekli durumlarda; Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Çocuk Şube Müdürlüğü, Kaymakamlıklar, ilçe belediyeleri ve İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki Çocuk İzlem Merkezleri'ne raporlamalar yapıldı.

Merkezin incelemeleri sonrasında en doğru çözümler üretilerek; 241 kişin Psikolojik Danışmanlık Merkezi'nden, 21 kişi Kadın Danışma Birimi'nden, 44 kişi İBB Engelliler Müdürlüğü'nden, 111 kişi İSADEM'lerden ve 94 kişi de İstihdam Ofisleri'nden hizmet aldı. Ayrıca 29 çocuk da Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkez'lerine kayıt ettirildi.

KOLAY BAŞVURU

Çocukların gelişimini olumsuz etkileyebilecek her türlü riski önlemek amacıyla faaliyetlerini sürdüren Çocuk Koruma ve Koordinasyon Birimi; 0212 449 93 06 ve 0212 449 93 34 hatları üzerinden yapılan bireysel başvuruların yanı sıra, Alo 153 Çözüm Merkezi, Sosyal ve Ekonomik Destek Programı (SEDEP) kapsamında yapılan sosyal incelemeler, İstanbul Aile Danışmanlık ve Eğitim Merkezi (İSADEM), Kadın Destek Hattı (444 80 86) ve Kadın Danışma Birimi'nden yapılan yönlendirmelerle talepleri alıyor. Gelen başvuruları titizlikle inceleyen merkez; Çocuk İhmal ve İstismarı, Çocuk İşçiliği, Suça Sürüklenen Çocuklar, Madde Bağımlılığı, Zorla Evlendirilen Çocuklar, Çocukların Gelişimsel ve Eğitsel Olarak Değerlendirilmesi, Özel Gereksinimli Çocukların İhmal ve İstismarına Yönelik Çalışmalar, Çocukların Psikolojik Açıdan Değerlendirilmesi ve Uygun Psikoterapi Destek Çalışmaları ile Ebeveynlere ve Bakım Verenlere Yönelik Psiko-Sosyal Eğitimler konularında İstanbullular için faaliyet gösteriyor.

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