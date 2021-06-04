İBB'nin Askıda Fatura uygulaması, "Büyük Ölçekli Belediye" kategorisinde ödüle layık görüldü
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İBB'nin Askıda Fatura uygulaması, "Büyük Ölçekli Belediye" kategorisinde ödüle layık görüldü

İBB'nin Askıda Fatura uygulaması, 'Büyük Ölçekli Belediye' kategorisinde ödüle layık görüldü
Bültenler - Haberler | Güncel

TÜSİAD ve Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) tarafından düzenlenen "15. eTürkiye (eTR) Ödülleri" gerçekleşen çevrimiçi törenle sahiplerini buldu.

Kumu sektörüne dair birçok kategoride çok sayıda projenin başvurduğu "eTR Ödülleri''nde 23 proje, uzmanlar tarafından yapılan değerlendirme sonuçları açıklandı. Finale kalan projeler akademi, STK ve sektörün önde gelen isimlerinden oluşturulan 9 kişilik jüri tarafından oylanarak her kategorinin kazananı belirlendi.

ASKIDA FATURA'NIN 6. ÖDÜLÜ OLDU

Kamu yönetiminde hayati önem taşıyan: Şeffaflık, tarafsızlık, iyi yönetişimin yerleşmesi, dijitalleşme ile birlikte e- devlet uygulamalarının yaygınlaşması hedefi ile düzenlenen yarışmada,İBB Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından hayata geçirilen Askıda Fatura Uygulaması "Büyük Ölçekli Belediye" kategorisinde ödüle layık görüldü.Bu ödülle birlikte, Askıda Fatura uygulamasının şu zamana kadar aldığı ödül sayısı altıya çıkmış oldu. Uygulama, daha önce DC CIO 202, Güneydoğu Avrupa Yerel Yönetim Birlikleri Ağı (NALAS) gibi prestijli organizasyonlarda ödüle layık görülmüştü.

ÖDENEN FATURA MİKTARI 39 MİLYOR TL'Yİ ULAŞTI

İhtiyaç sahibi vatandaşlar ile hayırsever vatandaşlar arasında dayanışma sağlanmasını ve pandemi sürecinde zor durumda olan vatandaşlara yardımcı olunmasını amaçlayan ''Askıda Fatura Projesi'' ile askıdan alınan 270 binin üzerinde fatura ile 39 milyon liralık fatura ödenmiş oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Askıda Fatura ile başlattığı yardımlaşma dayanışması; aile destek paketi, anne-bebek destek paketi ve eğitim destek paketleriyle kapsamını genişleterek ihtiyaç sahiplerini hayırsever vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor.

Kaynak: Bültenler

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