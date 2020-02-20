İBB'nin asfalt dökme aracı park halindeki 2 aracın üzerine devrildi
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İBB'nin asfalt dökme aracı park halindeki 2 aracın üzerine devrildi

Gaziosmanpaşa'da İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait asfalt dökme aracı park halindeki 2 aracın üzerine devrildi.

20.02.2020 14:29 | Son Güncelleme: 20.02.2020 14:30
İBB'nin asfalt dökme aracı park halindeki 2 aracın üzerine devrildi

'da İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait asfalt dökme aracı park halindeki 2 aracın üzerine devrildi.

Alınan bilgiye göre, Yolu Caddesi üzerinde seyir halindeki 34 AS 1821 plakalı İBB'ye ait asfalt döküm kamyonu, belirlenemeyen nedenle yokuştan kaymaya başladı.

Kontrolden çıkan kamyon, park halindeki 2 aracın üzerine devrildi. Kamyonun devrilmesiyle asfalt da araçların üzerine döküldü.

Kazada kamyon sürücüsü hafif yaralanırken, araçlar kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, kaza sebebiyle caddedeki trafik de aksadı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: İBB'nin asfalt dökme aracı park halindeki 2 aracın üzerine devrildi
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