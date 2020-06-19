İBB'nin Adalar'daki elektrikli araç test sürüşü başvurusu reddedildi
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İBB'nin Adalar'daki elektrikli araç test sürüşü başvurusu reddedildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) 60 elektrikli aracın sahada kontrollerinin yapılması, güzergahlarının belirlenmesi ve test sürüşlerinin yapılması için Adalar Kaymakamlığına yaptığı başvuru, Karayolları Trafik Kanunu'na aykırılık nedeniyle reddedildi.

İBB'nin Adalar'daki elektrikli araç test sürüşü başvurusu reddedildi
19.06.2020 12:03 | Son Güncelleme: 19.06.2020 12:03

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) 60 elektrikli aracın sahada kontrollerinin yapılması, güzergahlarının belirlenmesi ve test sürüşlerinin yapılması için Adalar Kaymakamlığına yaptığı başvuru, Karayolları Trafik Kanunu'na aykırılık nedeniyle reddedildi.

Alınan bilgiye göre, İETT, Adalar'da kullanılmak üzere alınan 60 elektrikli aracın sahada teknik kontrollerinin yapılması, çalışacağı güzergahların belirlenmesi ve test sürüşlerinin yapılması için Adalar Kaymakamlığından izin talep etti.

Kaymakamlık tarafından talep üzerine yapılan çalışmada, söz konusu elektrikli araçların 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 20/1-a/1 ve 91. maddelerinde belirtilen tescil ve trafik sigortası ile ilgili belgelerinin olmadığı tespit edildi.

Talebin reddini kararlaştıran Adalar Kaymakamlığı, mevzuat gereği zorunlu belgelerle birlikte müracaat halinde talebin değerlendirmeye alınacağı, ilgili belgeler olmadan araçların trafiğe çıkması durumunda Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerince idari para cezası uygulanacağı ve araçların trafikten men edileceğini İETT'ye bildirdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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