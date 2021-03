İBB'nin 8 Mart hatıra ormanı fidan dikim törenine Pervin Buldan da katıldı

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB)'nin 8 Mart Hatıra Ormanı fidan dikim törenine HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da katıldı.

İBB, 8 Mart Dünya Kadınlar günü nedeniyle Büyükçekmece'de 'Hatıra Ormanı' fidan dikim töreni gerçekleştirdi.

Törene İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu'nun yanı sıra HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve İBB bürokratları ile kadın çalışanları katıldı.

"HERKESİN ADINA BİR FİDAN DİKİYORUZ"8 Mart Hatıra Ormanı'nın eşi Dilek İmamoğlu'nun bir projesi olduğu bilgisini aktaran Ekrem İmamoğlu, "Bunun içinde çok güzel duygular var. Öncelikle kurumda çalışan 15 bin kadının adına fidan dikimi var. Ama onun ötesinde Türkiye'de kadın yönetici olarak kim var ise siyasi parti genel başkanlarından, siyasi temsilcilere, il başkanlarımıza, belediye başkanlarına, herkesin adına bir fidan dikiyoruz. Bu orman bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine sözünün aslında karşılık bulduğu bir zemin oluşturursun istiyoruz" dedi.İmamoğlu, "İstanbul'un güçlü bir kadın kenti olmasını istiyorum. İyiler her zaman kazanır. İyilikten geri durmayacağız. Aklına böyle biraz öfkeli bir cümle söylemek gelen bir siyasi, hemen aklına annesini getirsin. Anne müthiş bir vicdandır" diye konuştu.

"KADIN OLMAK BİZLERE, KENDİMİZE GÜVENMEK İÇİN İHTİYAÇ DUYDUĞUMUZ HER ŞEYİ SUNUYOR ASLINDA"Törende konuşma yapan Dilek İmamoğlu ise, "Uğradıkları bütün ayrımcılıklara, maruz kaldıkları her türlü şiddete rağmen, kadınlar kendi içlerindeki güç ve potansiyele güvenmekten, dayanışmayla her zorluğun aşılabileceğine inanmaktan asla vaz geçmemelidir. Kadın olmak bizlere, kendimize güvenmek için ihtiyaç duyduğumuz her şeyi sunuyor aslında... Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir' derken, bu özgüvene sahip olmakta ne kadar haklı olduğumuzu hatırlatıyordu. Kadın ve erkeğin hayatın her alanında birlikte var olabilmelerinin yolunu açmak için eşitlik kültürünü toplumsal dokunun temel unsurlarından biri haline getirmek zorundayız. Bu son derece kapsamlı ve geniş boyutlu bir çabayı gerektiriyor. Eşitlik adına, eğitimde, üretimde, kamu yönetiminde, siyasette, medyada, hukuk sisteminde ve tabii kentsel yaşamda atılması gereken çok önemli adımlar var. Cinsiyet ayrımının yapılmadığı, toplumsal eşitliğin amaçlandığı, ötekileştirmenin kutuplaşmanın olmadığı bir toplumsal yapı ancak tüm kurum ve mekanizmaların birlikte hareket etmesiyle mümkündür" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'NE DİKKAT ÇEKTİ İstanbul Sözleşmesi'nin önemini vurgulayan İmamoğlu, "Temel ve evrensel insan hakları belgelerinden biri olma niteliğini taşıyan bu sözleşmenin İstanbul'la anılması, ülkemizin bu uluslararası sözleşmeyi imzalayan ilk ülke olması çok değerlidir. Elbette, İstanbul Sözleşmesi'nin çizdiği çerçevenin kağıt üstünde kalmaması, hayata geçirilmesi gerekiyor. Kadına yönelik şiddet ve ayrımcılığı önleyerek, kadınların toplumsal konumlarını güçlendirmek Türkiye'nin en önemli meselelerinden biridir. Bu konuda bütün siyasi anlayış ve yapıların birlikte davranmaları şarttır. Her siyasi anlayıştaki kadınların birbirleriyle daha güçlü, daha yoğun bir iletişim içinde olması, bu büyük uzlaşmanın sağlanmasına çok önemli bir katkı sunacaktır. Bugün ilk adımını atmakta olduğumuz 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Hatıra Ormanı'nın, kadınların hak mücadelesi kadar, bu büyük uzlaşmayı da simgelediğini düşünüyorum. İçerisinde farklı özelliklerdeki ağaçları, farklı yaşam biçimlerini barındıran, hayatiyetini bu çeşitlilikten alan ormanlara çok ihtiyacımız var" dedi.

"BUGÜN BİZ TABİİ EŞİMLE HEM BU ANIN GÜZELLİĞİNİ YAŞIYORUZ" İmamoğlu tören sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Fidan dikme etkinliğine katılamayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener adına da ağaç diken Ekrem İmamoğlu, telefonda görüştüklerini ifade etti. İmamoğlu, "Tabii, dün kendimize sertifikasını iletti. Özellikle sanırım dün eşimi de aradı telefonla. Teşekkürlerini iletti. Bugün biz tabii eşimle hem bu anın güzelliğini yaşıyoruz. Hem de biraz kolay bir zaman değil eşim ve bizim açımızdan da. Bugün özellikle tüm anneler için de ağaçları dikiyoruz. Başta sevgili annelerimiz olmak üzere. Meral hanım adına da dikilen bu ağacın bu memleket için, hayatını feda etmiş bütün şehitlerimiz ve güzel annelerine de bu ağacı dikmiş oluyoruz. Bu mesajını da iletelim. Umut ediyorum, buradaki ağaçlar bu ülkenin barışı huzuru, mutluluğu için büyüyecek. Beraber büyütmemiz lazım. Hep birlikte büyütmemiz lazım. Çabamız o. Ben Dilek'in bu girişimini yürekten alkışlıyorum. Çok da onur duydum. Burada her isim var şimdi de Emine Erdoğan hanımefendinin ağacını hep beraber dikeceğiz" dedi.

"MESAJIMIZ TÜMÜYLE İYİ DUYGULAR İLE YAZILMIŞTIR"Sosyal medya hesabı üzerinden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ı birlikte etiketleyerek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamasına gelen tepkilerle ilgili soru üzerine İmamoğlu, "Biz herkesi davet ettik, memleketin her şahsına 83 milyon insan olarak bakıyoruz. Bu memleketin bireyleri olarak bakıyoruz. Tümüyle iyi duygular ile yazılmıştır mesajımız. Sağında, solunda, arkasında kimse bir şey aramasın. İçi tamamen iyi duygularla doludur. İyi duygular kazanır, iyilik kazanır. Biz bu memleketteki bütün kötü duyguları def etmek istiyoruz. Bölüp parçalamayı, birbirlerini ayrıştırmayı hedef edinen hangi dil varsa bu topraklardan uzak olsun istiyoruz. Tümden bayrağımızın, milli birliğimizin var olması için tek bir vatandaşımızın bile dışında kalmayacağı bir süreç yaşamak istiyoruz. Bu memleket de öyle kuruldu. Hala da o inançla, dimdik ayakta. Allah'ın izniyle bu da olacak. İyilik kazanır, iyiler kazanır. Kimse iyilikten geri durmasın" diye konuştu.

"KİMSEYİ AYIRMIYORUZ, ŞİMDİ DE SAYIN EMİNE ERDOĞAN İÇİN AĞAÇ DİKECEĞİZ"Bir gazetecinin, "HDP Eş Genel Başkanı da burada, siyaseten bir ittifak olarak algılanabilir, böyle yorumlara neden olabilir mi?" sorusuna ise İmamoğlu, "Ne güzel, hoş gelmiş, sefa gelmiş. Hiç öyle bir şey yok. Biz İstanbul ittifakı dedik. Türkiye ittifakı, memleketin herkesin içinde olduğu bir ittifak. Şimdi ne yaptık, kendi adımıza ağacımızı diktik, emekçi kadınlarımız adına ağacımızı diktik. Şimdi diğer şahsiyetler kendi isimlerine ağaç dikiyorlar. Burada kıymetli Meral Akşener hanımefendi, ablamız için ağaç diktik. AyırmıyoruzŞimdi de Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan için dikeceğiz. Bakın bu fikir, kadın fikri. Ben de bu fikir önünde saygıyla eğiliyorum. Onu yerine getiriyorum. Bunu anlayan anlar. Şimdi müsaade ederseniz eşim ile birlikte kol kola, Emine Erdoğan hanımefendinin ağacını dikmeye gidiyoruzö şeklinde yanıt verdi.

"ELEŞTİRİ YAPANLARA BU MANZARAYI HER ZAMAN HATIRLATACAĞIZ"Törene katılan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ise eleştiriler ile ilgili olarak, şunları söyledi:

"Eleştiri yapanlara en güzel cevabımız bugün tekrar bir araya gelmemiz oldu. Türkiye'nin bu tür manzaralara ihtiyacı var. Hele hele bu kadar kutuplaşmanın ve ayrımcılığın olduğu bir dönemde HDP'yi kriminalize etme çabalarının olduğu bir dönemde, Türkiye toplumunun bugün bu resmi görmesi gerektiğini düşünüyorum. Eleştiriler çok yersiz gerçekten, eleştiri yapanlara da bu manzarayı her zaman hatırlatacağız"

