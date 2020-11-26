İBB'nin 6 bin yeni taksi teklifi UKOME'de reddedildi
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İBB'nin 6 bin yeni taksi teklifi UKOME'de reddedildi

26.11.2020 17:17 | Son Güncelleme: 26.11.2020 17:31
İBB'nin 6 bin yeni taksi teklifi UKOME'de reddedildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) 6 bin yeni taksi teklifi, Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde (UKOME) yapılan oylamada reddedildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) 6 bin yeni taksi teklifi, Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde (UKOME) yapılan oylamada reddedildi.

İBB UKOME Toplantısı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığında İstanbul Kongre Merkezi'nde toplandı.

Toplantıda, Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün "Taksi taşımacılığının düzenlenmesi" teklifinde, İstanbul'da taksi sayısının kiralık yöntemle 6 bin artırılması istendi.

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Ulaşımdan sorumlu İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir, taksi düzenlemesine ilişkin bilgilendirici bir sunum yaptı.

Sunum sonrası teklif müzakereye açıldı.

Yeni dönemde hiçbir eğitim verilmedi

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyüp Aksu, İmamoğlu'nun seçim öncesi verdiği sözleri tutmadığını savunarak, bu konuda görüşlerinin alınmadığını öne sürdü.

Esnafın tedirgin olduğunu ifade eden Aksu, taksicilerle ilgili eğitim ve şikayetleri değerlendirmesi gereken kurumun İBB olduğunu dile getirdi.

İBB'nin sağladığı İTaksi cihazlarının sağlıklı çalışmadığını belirten Aksu, "İBB'nin yapamadığı cihazların faturası esnafa yükleniyor. İBB dayatma ile 'İTaksi'ye abone olmadığınız için ruhsat vermem, araçlarınızı bağlarım.' diyor. Bu aplikasyonu biz de yapacağız. Taksiciyle yolcuyu buluşturan sistem hayata geçerse, var olan taksi sayısı fazla bile olabilir. Sizden önceki yönetimler ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından taksicilere eğitim verildi. Yeni dönemde ise hiçbir eğitim verilmedi." diye konuştu.

"İstanbul'da taksiler yüzde 39 verimlilikle çalışıyor"

Demiryollar Limanlar ve Hava Meydanları (DLH) Marmaray Bölge Müdürü Doç. Dr. Nurdan Apaydın, İTÜ'deki akademisyenler tarafından hazırlanan rapora değindi.

İstanbul'un devam eden raylı sistem projelerinin tamamlanmasıyla kıyaslandığı şehirlerden Paris ve Londra'yı geride bırakacağını ifade eden Apaydın, "2023'te raylı sistemlerin toplu ulaşımdaki payı yüzde 40'ı geçecek. Araştırmaya göre İstanbul'da gelecek 4-5 yılda taksi ihtiyacı öngörülmüyor. Yine rapora göre İstanbul'da taksiler yüzde 39, Singapur'da yüzde 68, Milano'da yüzde 69 verimlilikle çalışıyor. Singapur'da bilişimle çözüp verimliliği artırmışlar. Verimliliğin artırılması çok önemli." şeklinde konuştu.

Pandemi döneminde taksicilerin gelirlerinin önemli oranda düştüğünü aktaran Apaydın, yeni taksilerle trafiğe ilave yük getirmek yerine mevcut taksilerin acilen yeniden yapılandırılarak sorunların çözülmesi gerektiğini kaydetti.

Projede kendilerine bin plaka verilmesi öngörülen minibüs ve taksi dolmuşçular ise kendileriyle ilgili bölümün ayrı oylanmasını istedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da eleştirilere cevap vererek, "50 bin şoföre zarar verecek bir şeye imza atmam. Kimse pandemi üzerinden popülizm yapmasın." dedi.

İmamoğlu, 250 dolmuşçu ve 750 minibüsçü için ayırdıkları bin yeni plakayı ayrı oylatacağını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Temsilcisi Ömür Yılmaz ise konunun daha önce bu şekliyle gündeme gelmediğini belirterek, hukuki durumun tespiti için alt komisyona havale edilmesini istedi.

İmamoğlu itiraza rağmen yaptırdığı oylamada, minibüs ve dolmuşlarla ilgili oylama oy çokluğu ile reddedildi.

6 bin taksi için yapılan oylama da aynı şekilde oy birliği ile reddedildi.

Oylamada ortaya çıkan sonucun ardından İmamoğlu, oturuma 15 dakika ara verdiğini belirterek salondan ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Türetken

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