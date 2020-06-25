İBB'NİN 6 BİN KİRALIK TAKSİ TEKLİFİ REDDEDİLDİ
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İBB'NİN 6 BİN KİRALIK TAKSİ TEKLİFİ REDDEDİLDİ

İBB'nin 6 bin taksi kiralama teklifi UKOME kararıyla kabul edilmeyerek, alt komisyona havale edildi.

İBB'NİN 6 BİN KİRALIK TAKSİ TEKLİFİ REDDEDİLDİ
25.06.2020 16:09 | Son Güncelleme: 25.06.2020 16:13

-İBB'nin 6 bin taksi kiralama teklifi UKOME kararıyla kabul edilmeyerek, alt komisyona havale edildi.

-Toplantıya giremeyen taksicilerle, polis ekipleri arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Salona alınmayan taksiciler tepki gösterdi.

Semih ÇALIŞKAN - Anıl UÇAN - Feridun AÇIKGÖZ/ İSTANBUL,  

Birçok teklifin görüşüldüğü Ulaşım Koordinasyon Merkezi'ne (UKOME) toplantısı İstanbul Kongre Merkezi'nde yapıldı. Toplantıda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 6 bin taksiyi kiralama kararı da görüşüldü. İBB'nin 6 bin taksi kiralama teklifi UKOME kararıyla kabul edilmeyerek, alt komisyona havale edildi.Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut'un başkanlığında İstanbul Kongre Merkezi'nde yapıldı. UKOME'de taksi taşımacılığının düzenlenmesi, minibüslerin taksiye dönüştürülmesi, taksi dolmuşların taksiye dönüştürülmesi gibi teklifler gündeme geldi. Toplantının en dikkat çeken başlığı ise tartışma yaratan İBB'nin planladığı 6 bin kiralık taksi modeliydi. İBB'nin 6 bin taksi kiralama teklifi UKOME toplantısında oy kararıyla alt komisyona havale edildi. Kiralık taksi kararı alt komisyonda ele alındıktan sonra bir sonraki UKOME toplantısında tekrar görüşülecek.

DENİZ ULAŞIMI 5 KURUŞA DÜŞTÜToplantıda görüşülen bir diğer konu deniz ulaşımı ücretleriyle ilgili oldu. Şehir Hatları vapurlarında bazı hatlar 31 Ağustos 2020 tarihine kadar 10.00-16.00 arası 5 kuruş olacak şekilde fiyatlandırıldı. Adalar seferleri indirimden muaf tutulurken, Üsküdar-Eminönü, Kadıköy-Eminönü, Kadıköy-Karaköy, Kadıköy-Beşiktaş ve 3 iskeleden fazla uğramalı hatlar indirimli şekilde hizmet verecek.

SALONA ALINMAYAN TAKSİCİLERDEN TEPKİUKOME toplantısında taksicileri temsilen salona İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu alındı. Katılımcı listesinde olmayan kişilerin salona girişine izin verilmezken, toplantıya giremeyen taksicilerle, polis ekipleri arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Salona alınmayan taksiciler tepki gösterdi.

"40 YILLIK EMEĞİMİZİ KİMSEYE YEDİRMEYİZ"Katılımcı listesinde olmadığı için salona alınmayan taksicilerden biri, "30, 40 yıllık emeğimizi kimseye yedirmeyiz. İçeride 36 minibüsçü var. Bir tane taksici var.  40 yıllık emeğimizi biz burada bir dakikada bitiremeyiz. Ekrem Bey gelecek beni buradan kovacak. Dernek başkanıyım" diye konuştu.

"BİZ HAKKIMIZI KONUŞARAK SAVUNMAK İSTİYORUZ"

Bir diğer taksici, "En azından 3 veya 5 temsilci alsınlar. Hiç kimseyi almıyorlar. Bu kadar halk dışarıda bağırsın çağırsın bunu mu istiyorlar? Biz hakkımızı konuşarak savunmak istiyoruz. Bağırarak, taşkınlık yaparak biz istemiyoruz" ifadelerini kullandı.  

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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