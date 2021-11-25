İBB'nin 2022 yılı bütçesi kabul edildi (1) - Haberler
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İBB'nin 2022 yılı bütçesi kabul edildi (1)

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İBB'nin 2022 yılı bütçesi kabul edildi (1)

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi(İBB)'nin 2022 bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi.

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi(İBB)'nin 2022 bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi. Buna göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2022 yılı bütçesi, 43 milyar 650 milyon lira oldu.

İBB Meclisi'nin kasım ayı toplantılarının 6'ıncı birleşimi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığında Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Rumeli Salonu'nda gerçekleştirildi. İBB 2022 Yılı Bütçesi, 2022 Yılı Yatırım ve Hizmet Programı, 2022 Yılı Performans Programı ile 2023 - 2024 Gelir Gider tahminleri görüşüldü. İBB'nin 43 milyar 650 milyon lira olarak belirlenen bütçesi oylanarak oy çokluğuyla kabul edildi.


İBB'nin 2022 yılı bütçesi kabul edildi (1)

İBB'nin 2022 yılı bütçesi kabul edildi (1)

İBB'nin 2022 yılı bütçesi kabul edildi (1)

İBB'nin 2022 yılı bütçesi kabul edildi (1)

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