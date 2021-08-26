İBB'nin 1000 yeni taksi plakası teklifinin, UKOME'de oy çokluğuyla reddedilmesi

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyup Aksu, İstanbul halkına kaliteli hizmet vermek için İBB'ye yaptıkları başvuruların UKOME'nin gündemine alınmadığını belirtti.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyup Aksu, İstanbul halkına kaliteli hizmet vermek için İBB'ye yaptıkları başvuruların UKOME'nin gündemine alınmadığını belirtti.

Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı sonrası taksicilerle birlikte basın açıklaması yapan Aksu, enflasyon, Kovid-19 salgını gibi nedenlerle taksicilerin büyük gelir kaybına uğradığını söyledi.

Taksicilerin sorunlarının arka plana itildiğini savunan Aksu, şöyle devam etti:

"Yolcularımızın ve taksici esnafımızın sorunları ve İstanbul halkına kaliteli hizmet vermek için İBB'ye yaptığımız başvurular UKOME'nin gündemine bile alınmıyor. Bildiğiniz üzere İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu seçim öncesi, 'İstanbul taksicilerinin İBB'de bir masası olacak, bütün sorunlara, istişare ederek birlikte çözüm arayacağız ve birlikte çözeceğiz' diye vaatte bulunmuştu. Bırakın vaatlerin yerine getirilmesini, bilakis önümüzde çözülmesi mümkün olmayan sorunlar oluşmaya devam ediyor. Bütün artan maliyetlerimiz, istediğimiz şoför eğitimleri ve denetimler kulak ardına itilirken, gündemde sadece tamamen politik malzeme konusu olan ek taksi plakası meselesi tutuluyor."

İstanbul'da 17 bin 395 takside 52 bin şoförün hizmet verdiği bilgisini paylaşan Aksu, taksi başına 889 kişi düştüğünü aktardı.

Bu rakamın İzmir'de 1207, Ankara'da ise 732 olduğunu belirten Aksu, "İzmir'de taksi talebi, İstanbul'dan yüzde 35 daha fazla olmasına rağmen taksi ihtiyacı gündemde dahi değildir. Ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi, Entaksi dijital uygulamasının işletmesini ve takibini İzmir Şoförler Odasına vermiştir. İstanbul'da da aynı yöntem uygulanmalıdır." dedi.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyup Aksu, dijital uygulamaların şoförlerin yüzde 7'si tarafından kullanıldığını ve bu sebeple dijital çağrı karşılama ölçümlemesinin yapılamadığını kaydetti.

İTaksi uygulaması ile alınan kamera kayıtlarının kendileriyle de paylaşılmasını isteyen Aksu, "Birçok şoförümüz denetimlerde iddia edilen durumları oluşan önyargı sebebiyle anlatmakta zorlanıyor, bu kayıtların bizimle de paylaşılması adil bakış açısı çerçevesinde elzemdir." diye konuştu.

Aksu, konuşmasının sonunda İBB'nin 1000 yeni taksi plaka teklifine ret veren UKOME heyetindeki bürokratlara esnaflar adına teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Türetken