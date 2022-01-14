İBB mezarlığında skandal

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da bir mezarlıkta PKK terör örgütünü simgeleyen renklerle peyzaj düzenlemesi yapıldı. Kabrin daha önce uyuşturucu ticaretinden tutuklanan Z.A.'ya ait olduğu öğrenilirken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığı'nın bu duruma sessiz kalması şaşırttı.

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesindeki Osmangazi Mezarlığı'nda bir kabir, PKK/KCK terör örgütünü simgeleyen renklerle süslendi. Yapılan araştırmalara göre kabrin Elazığ nüfusuna kayıtlı Z.A. isimli şahsa ait olduğu, Z.A.'nın 21 Analık 2020 tarihinde vefat ettiği öğrenildi. Geçmiş dönemlerde uyuşturucu imal etmek ve ticaretini yapmak suçundan tutuklanan Z.A'nın kabrine PKK'yı simgeleyen yeşil, kırmızı ve sarı taşlarla peyzaj yapıldı. - ANKARA

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