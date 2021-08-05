İBB, metrobüs için 160 otobüs alım ihalesi düzenledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İBB, metrobüs için 160 otobüs alım ihalesi düzenledi

İBB, metrobüs için 160 otobüs alım ihalesi düzenledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)metrobüs için 160 adet otobüs alım ihalesi düzenledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)metrobüs için 160 adet otobüs alım ihalesi düzenledi. Dört ayrı firmanın katıldığı ihalenin sonucu yapılacak değerlendirmenin ardından açıklanacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) bağlı kuruluşlarından İETT Genel Müdürlüğü, otobüs alım ihalesi gerçekleştirdi. Metrobüs hattına alınacak 100 adet 21 metre araç için gerçekleşen açık ihaleye, Otokar firması 606 milyon 114 bin 800 liralık teklif verdi. MAN ve Mercedes firmaları teşekkür mektubu sundu.

60 adet 25 metre araç ihalesinde ise Ulaşım İç ve Dış Ticaret AŞ (Akia) firması 558 milyon liralık teklifi verdi. İhaleler, yapılacak değerlendirmenin tamamlanmasının ardından sonuçlandırılacak ve kamuoyu ile paylaşılacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Haydar Aliyev Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Deniz Akkaya Haluk Levent Yıldız Tilbe Mohammed Al Saloussi
Spor Nihat Özdemir Sergen Yalçın Valentin Rosier Oğulcan Çağlayan Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İBB, metrobüs için 160 otobüs alım ihalesi düzenledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.8.2021 17:32:57. #1.14#

title