İBB, METROBÜS ALIMI İÇİN İHALEYE ÇIKIYOR
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İBB, METROBÜS ALIMI İÇİN İHALEYE ÇIKIYOR

İBB, METROBÜS ALIMI İÇİN İHALEYE ÇIKIYOR
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), toplam 160 yeni metrobüs alımı için iki ayrı ihaleye çıkacak.

 İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), toplam 160 yeni metrobüs alımı için iki ayrı ihaleye çıkacak.

İki ihaleyle, 250 yolcu kapasiteli 25 metre 60 adet çift körüklü otobüs ve 190 yolcu kapasiteli 21 metre uzunluğunda 100 adet tek körüklü otobüs alınacak. 100 tek körüklü otobüs ihalesi, 5 Ağustos Perşembe günü saat 11.00'da Beyoğlu'nda bulunan İETT Satınalma Daire Başkanlığı'nda gerçekleştirilecek. 60 adet çift körüklü otobüs ihaleside aynı gün ve adreste saat 15.00'da yapılacak.Teknik Şartname'de belirtilen ödeme planına göre her iki ayrı ihalede kazanan yüklenicilere, otobüs bedeli İETT tarafından taksitle ödenecek. İETT, ihale sonuçlandıktan ve evrakların tamamlanmasıyla 30 iş günü içinde yüklenici firmaya, bedelin yüzde 15'ini ödeyecek geri kalan yüzde 85'lik kısmını ise 72 ay eşit taksitle ödeme yapacak. İETT'nin dün yapacağı 100 adet tek körüklü otobüs ihalesi, teknik şartnamelerde yapılacak değişikler nedeniyle iptal edilmişti.  


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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