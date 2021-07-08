İBB Metro İstanbul, metro istasyonlarındaki ticari alanları ihaleye açtı
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İBB Metro İstanbul, metro istasyonlarındaki ticari alanları ihaleye açtı

İBB Metro İstanbul, metro istasyonlarındaki ticari alanları ihaleye açtı
Anadolu Ajansı / Kübra Kara - Haberler | Güncel

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Metro İstanbul Genel Müdürü Özgür Soy, metro istasyonlarındaki ticari alanları ihaleye açtıklarını bildirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Metro İstanbul Genel Müdürü Özgür Soy, metro istasyonlarındaki ticari alanları ihaleye açtıklarını bildirdi.

Metro İstanbul Alibeyköy Yerleşkesi'ndeki basın toplantısında konuşan Soy, metro istasyonlarındaki ticari alanların işletmeye açılacağını söyledi.

Soy, analizlerle hangi ticari alanlara, nerede ihtiyaç olduğunu belirlediklerini kaydederek, "Hedefimiz, bu alanlarda en doğru işletmecileri bulmak, 132 mağazanın açılışını 3 ay içerisinde tamamlayarak buraları hayata geçirmektir." dedi.

Metro alanlarında mağaza açmanın her işletmeci için karlı bir yatırım olacağını kaydeden Soy, bu ihalenin girişimciler açısından ciddi iş fırsatı ve istihdam sağlayacağını ifade etti.

Metro İstanbul Genel Müdürü Soy, sadece Gayrettepe İstasyonu'nda günlük 20 bin yolcu olduğuna dikkati çekerek, "Bu yolcuların her biri belirlenen ticari alanların önünden geçiyor. Pandemi sürecinde bile hiç kapanmayan metro istasyonlarımızda mağaza açma fırsatını sunuyoruz. Zincir mağazalardan butik işletmelere kadar geniş bir yelpazede birçok marka için karlı bir yatırım olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Otomat ihalesinin 14 Temmuz'da yapılacağını belirten Soy, ilk aşama olan 32 mağazanın ihalesinin 4 Ağustos'ta tamamlanacağını bildirdi.

İBB Metro İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Hakan Orhun ise ihalenin 24 Haziran'da yayınlandığını, 12 Temmuz'da tekliflerin toplanacağını, 14 Temmuz'da da sonuçlanacağını söyledi.

Orhun, sonraki ihalenin 4 Ağustos'ta sonuçlanacağını dile getirerek, "Bu ihalenin kapsamı ise 3 farklı istasyondaki 5 ticari alanı kapsıyor. Mecidiyeköy, Kartal, Üsküdar istasyonumuzda 5 önemli ticari alanımız var. Üçüncü ihalemiz ise M1, M2, M3, M4, M5, M7, M9 ve teleferik hatlarında, 83 istasyonda, 127 mağazanın yer aldığı 48 gruptan oluşan, 2 bin 365 metrekarelik alanlarımız." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kübra Kara

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