İBB Meclisinde üç araştırma ve inceleme komisyonu kurulması teklifi kabul edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İBB Meclisinde üç araştırma ve inceleme komisyonu kurulması teklifi kabul edildi

İBB Meclisinde üç araştırma ve inceleme komisyonu kurulması teklifi kabul edildi
Anadolu Ajansı / Mücahit Türetken - Haberler | Güncel

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde süreli üç araştırma ve inceleme komisyonu kurulması teklifi, tartışmaların ardından kabul edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde süreli üç araştırma ve inceleme komisyonu kurulması teklifi, tartışmaların ardından kabul edildi.

İBB Meclisi oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirildi.

Cumhur İttifakı adına AK Parti ve MHP Grup Başkanvekillerinin imzaladığı karar teklife göre mecliste üç adet süreli araştırma komisyonu kurulması için önerge verildi.

AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz'ın okuduğu "Yatırım ve Projeleri İzleme ve Araştırma Komisyonu" kurulması için önerge verildi.

Türkyılmaz, ihaleler, yatırım ve hizmet odaklı olarak yapılan ihaleler ile amaçlanan proje ve yatırım süreçlerinin araştırılması, güncel ilerlemelerin tespit edilmesi, varsa eksikliklerin tespiti ve çözüm önerilerinin sunulması amacıyla komisyon kurulmasını teklif etti.

Teklif karar oy birliği ile kabul edilerek komisyon üyeleri belirlendi.

Türkyılmaz'ın okuduğu diğer önergede ise raylı sistem hatlarının lastik tekerlekli olarak faaliyet gösteren ulaşım araçlarına etkilerinin tespit edilmesi, mevcut lastik tekerlekli tüm ulaşım sistemlerinin bütüncül olarak değerlendirilmesi ve trafik sorunlarının analiz edilmesi amacıyla Ulaşım ve Trafik Komisyonu'nun 6 ay süresiyle İnceleme Araştırma Komisyonu olarak görevlendirilmesi teklif edildi.

Teklif karar, mecliste oy çokluğu ile kabul edildi.

Türkyılmaz, son teklif kararda ise müsilajın görsel, ekolojik, ticari ve sosyal anlamda olumsuz etkilerinin araştırılması, alınması gereken tedbirlerin tespiti, çözüme yönelik görüş ve önerilerin hazırlanması amacıyla "Çevre, Yenilenebilir Enerji ve İklim Değişikliği Komisyonu"nun "İnceleme Araştırma Komisyonu" olarak görevlendirilmesi için teklif sundu. Teklif karar oy çokluğu ile kabul edildi.

Yeniden oylama talebi tartışıldı

Oylamalar sırasında komisyonların hukuki dayanağı üzerine mecliste tartışma yaşandı.

CHP grubu, yetkileri ve komisyonlarda görevlendirilecek uzman kişilere ücret ödenecek olması sebebiyle komisyonların kurulmasının hukuki olmadığını savundu.

Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar ise komisyonların Belediye Kanununun 24. ve 25. maddelerine göre yasal olduğunu dile getirdi.

CHP grubu oy birliği ile geçen Yatırım ve Projeleri İzleme ve Araştırma Komisyonu kurulması kararının yeniden oylanmasını istemesi üzerine meclise ara verildi. Yapılan müzakerelerin ardından yeniden oylama yapılmadı.

Taşınmaz satışı teklifleri

Meclis gündemine gelen bir diğer konu ise İBB Emlak Müdürlüğünün teklif ettiği taşınmaz satışları oldu. Tekliflere göre Eyüpsultan, Pendik, Sultangazi, Ataşehir, Bağcılar, Zeytinburnu ilçelerinde yer alan 13 taşınmazın satışı için meclisten onay istendi. Satış teklifleri komisyonlara havale edildi.

İmamoğlu 3 kararı meclise iade etti

İBB Meclisinin mayıs ayı oturumlarında kabul edilen, Şile ve Güngören'deki mülkiyeti İBB'ye ait parsellerin ilçe belediyelerine tahsis edilmesine ilişkin kararlar ve İETT'nin 250 adet yeni hat ihdas etmesi ve 66 bin servis aracıyla toplu taşıma hizmeti yapılması kararları İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından yeniden görüşülmek üzere meclise iade edildi.

Geçen ay mecliste oy çokluğu ile kabul edilen kararlara göre Şile'deki arsada Şile Belediyesinin inşa ettiği Fen İşleri Müdürlüğü yer alırken, Güngören'deki 20 dönümlük arazi ise Millet Bahçesi yapılmak üzere 10 yıllığına ilçe belediyesine tahsis edilmişti.

Her iki tahsis kararı da yeniden görüşülmek üzere komisyonlara iade edildi.

Ayrıca Kovid-19 nedeniyle 31 Ağustos 2021 tarihine kadar İETT'nin 250 adet yeni hat ihdas etmesi ve 66 bin servis aracıyla toplu taşıma hizmeti yapabilmesi için sözleşme imzalanmasına ilişkin meclis kararı da başkanlık makamı teklifi ile meclise iade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Türetken

İlk deprem-tsunami gözlem istasyonu Büyükçekmece'de açıldı
İlk deprem-tsunami gözlem istasyonu Büyükçekmece'de açıldı
Nefes kesen değişim! Yıllar sonra aynı açıdan çekilen fotoğraf 'Ah İstanbul' dedirtti
Nefes kesen değişim! Yıllar sonra aynı açıdan çekilen fotoğraf "Ah İstanbul" dedirtti
Deniz salyası yer değiştirmeye devam ediyor! Bu kez Bakırköy kıyılarını sardı
Deniz salyası yer değiştirmeye devam ediyor! Bu kez Bakırköy kıyılarını sardı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık Ali Babacan Meral Akşener Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Nur Sürer Tan Taşçı Sarp Akkaya İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Burak Yılmaz Yiğit Şardan Roland Garros Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İBB Meclisinde üç araştırma ve inceleme komisyonu kurulması teklifi kabul edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.6.2021 21:51:54. #1.15#

title