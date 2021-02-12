İBB Meclisinde gerginlik

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Şubat ayı 3. Birleşimi yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Avrasya Gösteri Merkezinde gerçekleştirildi.

Meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı'nın oturum başkanlığını yaptığı toplantıda gündem dışı konuşmaların yanı sıra çeşitli konulardaki gündem maddeleri ele alındı.

Meclis toplantısında Esenler'le ilgili imar maddesi görüşülürken CHP Beşiktaş Meclis Üyesi İnan Güney, söz alarak konuştu.

İnan'ın konuşmasının uzaması üzerine AK Partili İmar Komisyonu Başkanı Yüksel Akyol ve bazı meclis üyeleri gündem dışına çıktığı gerekçesiyle tepki gösterdi.

Güney'in konuşma sonrası AK Parti sıralarına doğru tepki göstermesi üzerine arbede yaşandı. AK Parti ve CHP'li üyeler, meclis kürsüsü önünde toplanırken oturumu yöneten Ömer Faruk Kalaycı, grup başkanvekilleri ve sözcülerinden üyeleri sakinleştirmelerini isteyerek oturuma 5 dakika ara verdi.

Ortamın sakinleşmesinin ardından gündem maddelerinin görüşülmesine devam edildi.

Milli Eğitim'de görev yapanlara indirimli İstanbulkart

İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yazısı üzerine İstanbulkart Yönetmeliğinin revize edilerek daha önce öğretmenlik yapmış olan müdürlük çalışanlarının indirimli kart kullanmasıyla ilgili teklifi başkanlık makamına sevk etti.

Meclis gündemine gelen konuyla ilgili Hukuk, Ulaşım ve Trafik Komisyonu ile Eğitim Komisyonunun ortak raporunda, MEBSİS sisteminde Genel İdare Hizmetleri yöneticisi olarak İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı idari görev yapanların, kişiselleştirilmiş İstanbulkart kullanmalarının uygun olduğu belirtildi.

Gündem maddesi mecliste oybirliği ile kabul edilirken İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı olarak görev yapan çalışanların indirimli kart kullanmalarının yolu açıldı.

Mecliste ayrıca mülkiyeti İBB'de bulunan Bahçelievler, Eyüpsultan, Fatih, Kağıthane, Kartal, Pendik'te bulunan taşınmazların satışına da meclisten onay çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Türetken