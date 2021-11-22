İBB MECLİSİNDE 39 İLÇENİN 2022 YILI BÜTÇESİ ONAYLANDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Rumeli Salonu'nda toplandı. Meclis toplantısında İstanbul'da bulunan 39 ilçenin 2022 bütçeleri görüşüldü. Meclis 2. Başkan Vekili Ömer Faruk Kalaycı'nın başkanlık yaptığı meclis toplantısında, yapılan oylamayla belediyelerin 2022 yılı mali bütçeleri oy birliği ile kabul edildi. Onaylanan bütçe ile en az bütçeye sahip belediye 58 milyon TL ile Adalar Belediyesi olurken, en yüksek bütçeli belediye 1 milyar 306 milyon TL'lik bütçesi ile Esenyurt Belediyesi oldu.

Zeytinburnu Belediyesi: 635 milyon TL

Galatasaray 1 - 2 Fenerbahçe mücadele sona erdi! #Fenerbahçe'nin galibiyetiyle biten mücadelede en beğendiğiniz oyuncu kimdi? #GSvsFB — Haberler (@Haberler) November 21, 2021

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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