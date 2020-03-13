İBB MECLİSİ OY BİRLİĞİ İLE KARAR ALDI AVCILAR'DA BİNALAR KAT SAYILARI KORUNARAK YENİLENECEK
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, AK Parti, Silivri, Avcılar, Güncel

İBB MECLİSİ OY BİRLİĞİ İLE KARAR ALDI AVCILAR'DA BİNALAR KAT SAYILARI KORUNARAK YENİLENECEK

SİLİVRİ depreminden sonra kentsel dönüşüm için çalışma yapılan Avcılar ile birlikte 4 ilçedeki mevcut kooperatif binalarının 2008 yılındaki kat sayılarının korunarak yenilenmesini öngören düzenlemenin önü açıldı.

13.03.2020 14:26 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:36
İBB MECLİSİ OY BİRLİĞİ İLE KARAR ALDI AVCILAR'DA BİNALAR KAT SAYILARI KORUNARAK YENİLENECEK

SİLİVRİ depreminden sonra kentsel dönüşüm için çalışma yapılan Avcılar ile birlikte 4 ilçedeki mevcut kooperatif binalarının 2008 yılındaki kat sayılarının korunarak yenilenmesini öngören düzenlemenin önü açıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Avcılar'ı yakından ilgilendiren İmar Plan Notu Değişikliği'ni oy birliği ile kabul etti.

Silivri Depremi'nden sonra çürük binaların kentsel dönüşüm kapsamında yenilenmesinin önündeki en büyük engellerden biri 2008 yılında getirilen yeni inşaatlarda en fazla 4 kat izni gösterildi. İlçede önemli bölümü kooperatifler tarafından yaptırılan 4 kattan yüksek binaların yenilenmek istenmesi halinde buna izin verilmemesi nedeniyle mevcut sorunun aşılması amacıyla 6 ay önce Avcılar Belediye Meclisi'nde oy birliği ile alınan kararda mevcut imarlı, ruhsatlı binaların kat sayıları 'Saklı hak' kabul edilerek, onaylanması için İBB Meclisi'ne gönderildi. Bu öneri, İBB'nin önceki gün akşam saatlerinde sona eren oturumunda ele alınarak tüm partili üyelerin oybirliği ile kabul edildi.

Her ay meclis oylamasının yapılacağı gün AK Parti komisyonunda 1 saat süreyle 'Oturma eylemi' yapan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, yaptığı konuşmada, 'Avcılar halkı için birlikte bir çalışma yürüttük. Avcılar halkının önemli bir sorunu olan plan notu değişikliğini Avcılar Belediye Meclisi gibi oy birliği ile geçirdikleri için Grup Başkan Vekili Başkanlarımıza, İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na, İmar ve Şehircilik Komisyonu'ndaki tüm üyelerimize ve tüm meclise ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Avcılar'da kentsel dönüşüm için, yenilenme için ve adalet için çok önemli bir karar. İyi bir başlangıç. İBB Meclisi'ni kutluyorum. Gazamız mübarek olsun. Avcılar'da başlatılan kentsel dönüşüm çalışmaları bundan böyle hızlanarak devam edecek. Yolumuz açık olsun" dedi.

Kararın oylamasından önce basın toplantısı yapan AK Parti Avcılar İlçe Başkanı Yaşar Karaarslan, bu karardan Avcılar'daki 4 kat üzerindeki 133 kooperatif binası ve burada oturan yaklaşık 10 bin kişinin yararlanacağını söyledi. Belediye Başkanı Hançerli'nin şov yaptığını öne süren Karaarslan, şöyle dedi:

'Başkan meclisin bu çalışması ile 'Avcılar'ın tümünde kentsel dönüşümü başlattım' havası estirdi. Ardından 'AK Parti'li meclis üyeleri bunu engelliyor' diye yaygara kopardı. Bakanlığımızın, il başkanımız Bayram Şenocak'ın ve İBB meclis üyelerimizin inanılmaz çabalarını yok sayma cüretine girişti. Bakanımızın her beyanında Avcılar bizim için en öncelikli ilçelerimizden demesini ve gerçekte de burası için yaptığı çalışmaları halka anlatmadı. Bakanlığımızın ve AK Parti'li CHP'li ve MHP'li meclis üyelerimizin üstün gayretiyle kooperatiflerle ilgili sadece Avcıları değil tüm İstanbul'u ilgilendiren çalışmalar tamamlandı. Bazı kooperatiflerde yüzde 70 e varan hak kayıpları kendilerine iade edildi. Bu sayede kentsel dönüşümün önündeki en büyük engel kalkmış oldu. Biliyorsunuz yine Avcılar Belediyesinin beceriksizliği yüzünden 2008'de 1700 e yakın binanın imarı düşürülmüştü. Onların kazanılmış haklarını da geçen yıl iade etmiştik."

AK Parti İlçe Başkanı Karaarslan, bir soru üzerine, Avcılar'ın nüfusunun 320 bin olarak öngörüldüğü halde 450 bine dayandığın belirterek, "Kazanılan hak ne ise, 2008 yılında imarı 6 ise 4'e düşürülmüştü. Bugün alınan karar ile örneğin 6 katlı bina ise, aynı kat sayısı ile aynı metrekarede yenilenmesinin önü açılıyorö diye konuştu. Karaarslan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Avcılar'a çok özel ilgi gösterdiğini, kentsel dönüşüm konusunda önümüzdeki günlerde alınan önemli kararların açıklanacağını ifade etti

İBB MECLİSİ OY BİRLİĞİ İLE KARAR ALDI AVCILAR'DA BİNALAR KAT SAYILARI KORUNARAK YENİLENECEK

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

İBB MECLİSİ OY BİRLİĞİ İLE KARAR ALDI AVCILAR'DA BİNALAR KAT SAYILARI KORUNARAK YENİLENECEK

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