İBB Meclisi olağanüstü toplandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İBB Meclisi olağanüstü toplandı

İBB Meclisi yeni tip Korona virüs dolayısı ile Yenikapı'da bulunan Avrasya Gösteri Merkezi'nde olağanüstü toplandı.

İBB Meclisi olağanüstü toplandı
11.05.2020 17:30 | Son Güncelleme: 11.05.2020 17:30

İBB Meclisi yeni tip Korona virüs dolayısı ile Yenikapı'da bulunan Avrasya Gösteri Merkezi'nde olağanüstü toplandı.

Toplantıya maske takarak gelen meclis üyeleri aralıklarla tekli koltuklara oturdu. Mecliste Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu için talep edilen dış borçlanma teklifi oy birliği ile kabul edildi. 4.5 milyara yakın iç borçlanma talebi ise AK Parti'nin değişiklik önerisi ile 648 milyon TL olarak kabul edildi. Toplantıda konuşan AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, "Kahramanlık edası ile borç istendiği nerede görüldü. Meclise getirilen bu maddeler pandemiyi fırsata çevirme maddeleridir" açıklamasını yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi yeni tip korona virüs dolayısı ile olağanüstü toplandı. Yenikapı'da bulunan Avrasya Gösteri Merkezi'nde yapılan meclis toplantısında sosyal mesafe kuralına dikkat edildiği görüldü. Belediye meclis üyeleri kural kapsamında aralarında belirli mesafe ile tekli koltuklara oturdu. Meclis üyeleri maske takarak meclis toplantı salonuna geldi. Basın mensuplarının alınmadığı toplantı İBB TV üzerinden canlı yayınlandı. Toplantının açılış konuşmasını İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptı. İmamoğlu konuşmasında korona virüs ile mücadele kapsamında çalışmaları ile her kesimin desteğini kazanan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti. İmamoğlu tatbikat sırasında şehit olan itfaiye ekipleri için soruşturma sürecini başlattığını da duyurdu. Mecliste 13 gündem maddesi görüşüldü.

4.5 MİLYARA YAKIN İÇ BORÇLANMA TALEBİ 648 MİLYON TL OLARAK KABUL EDİLDİ

Mecliste Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu için talep edilen dış borçlanma teklifi oy birliği ile kabul edildi. İETT Genel Müdürlüğü'nün iç borçlanma talebi AK Parti grubunun değişiklik önerileri ile oy çokluğu ile kabul edildi. Mecliste Başakşehir-Kayaşehir raylı sistem inşaat ve kontrol işlemleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına devri için protokol imzalanmak üzere belediye başkanına yetki verildi. Korona virüs nedeni ile 3 ay süre ile fatura işlemlerinin durdurulması ve daha sonra 3 ayrı taksit şeklinde ödenmesi yönünde madde oy birliği ile kabul edildi. İETT'nin 230 milyon TL'lik iç borçlanma talebi AK Parti'nin değişiklik önerisi ile 100 milyon TL olarak onaylandı. Yine İBB tarafından talep edilen 4.5 milyara yakın iç borçlanma talebi ise AK Parti'nin değişiklik önerisi ile 648 milyon TL olarak kabul edildi. Mecliste kalan maddelerin görüşülmesine devam ediliyor.

"MECLİSE GETİRİLEN BU MADDELER PANDEMİYİ FIRSATA ÇEVİRME MADDELERİDİR"

Toplantıda konuşan AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, "Uzun bir aradan sonra, zor şartlar altında bir araya gelmiş bulunuyoruz. Salgın dünyanın büyük bölümünde tüm hızıyla devam ederken, bizde azalış trendine girmiştir. Bu emeklerin boşa gitmemesi için; millet olarak şu ana kadar gösterdiğimiz tedbir ve gayretleri artırarak devam ettirmeliyiz, yani "Evde hayat var" demeye devam etmeliyiz. Devletimiz ve hükümetimiz de bu süreci büyük bir soğukkanlılık, dirayet ve tecrübe ile başarılı bir şekilde yönetmiştir ve yönetmeye devam etmektedir. Şu hepimizin kabul etmesi gereken bir gerçektir ki Bu başarılı tablo bir anda ortaya çıkan bir şey değildir. Bu başarının arkasında 18 yıllık AK Parti hükümetlerinin ortaya koymuş olduğu vizyon ve gayret vardır. Meclise getirilen bu maddeler pandemiyi fırsata çevirme maddeleridir. Kahramanlık edası ile borç istendiği nerede görüldü" açıklamasına yer verdi.

"AZİZ İSTANBULLULAR, BUNLARIN HEPSİ KÜLLİYEN YALANDIR"

Başkan Göksu konuşmasının devamında, "Özellikle sayın başkan ve CHP sözcüleri, bir oldu-bittiyle İstanbul'un geleceğini karartacak, bizce son derece sakıncalı kararlar alınmasını teklif ediyorlar. Bunu yaparken de farklı bir algı operasyonuyla, akıllarınca üzerimizde bir mahalle baskısı oluşturmak için kendilerinin bile inanmadığı söylemler ortaya atıyorlar. Neymiş efendim? AK Parti borçlanmalara engel oluyormuş. Neymiş efendim? AK Parti fakir fukaraya yapılacak olan sosyal yardımları engelliyormuş. Aziz İstanbullular, bunların hepsi külliyen yalandır. Bugüne kadar getirdiğiniz tüm borçlanmalara biri dışında "evet" demedik mi? Bu güne kadar İstanbul için hangi projeyi getirdiniz de hayır dedik. Biz İstanbullulara ne söz verdik ise o sözlerimizin arkasında duruyoruz. İstanbulluların hayrına olan her şeye "evet" diyeceğiz. Hayrına olmayan şeylere de "hayır" diyeceğiz" ifadelerine yer verdi.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Ebru Şallı, vefat eden oğlunun hastalığının nasıl başladığını anlattı Haber
Ebru Şallı, vefat eden oğlunun hastalığının nasıl başladığını anlattı
HDP'li Önder, Meral Akşener'in 'HDP, PKK'nın uzantısıdır' sözlerine çok konuşulacak bir itirafla yanıt verdi Haber
HDP'li Önder, Meral Akşener'in "HDP, PKK'nın uzantısıdır" sözlerine çok konuşulacak bir itirafla yanıt verdi
Seray Sever, kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile yatakta çektiği pozunu paylaştı Haber
Seray Sever, kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile yatakta çektiği pozunu paylaştı
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Erdoğan'ın masasında 2 kritik konu var Haber
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Erdoğan'ın masasında 2 kritik konu var
Şarkıcı Sinan Özen, bağırsak rahatsızlığı olan 2 aylık bebeği için herkesten dua istedi Haber
Şarkıcı Sinan Özen, bağırsak rahatsızlığı olan 2 aylık bebeği için herkesten dua istedi
Selin Ciğerci, canlı yayınında cinsel organını gösteren kişi için takipçilerinden özür diledi Haber
Selin Ciğerci, canlı yayınında cinsel organını gösteren kişi için takipçilerinden özür diledi
Cüneyt Özdemir, silah polemiğine girdiği Sevda Noyan'ı yayından kovdu
Cüneyt Özdemir, silah polemiğine girdiği Sevda Noyan'ı yayından kovdu
Karabük'te son 6 gündür koronavirüs vakası görülmüyor
Karabük'te son 6 gündür koronavirüs vakası görülmüyor
İstanbul'da lüks rezidansta oturan iş adamı canına kıydı
İstanbul'da lüks rezidansta oturan iş adamı canına kıydı
Çimlere uzanıp poz veren Serenay Sarıkaya, 90 bin liralık kombin yaptı
Çimlere uzanıp poz veren Serenay Sarıkaya, 90 bin liralık kombin yaptı
Meteoroloji uyardı! 7 şehrimize Kuzey Afrika sıcakları geliyor
Meteoroloji uyardı! 7 şehrimize Kuzey Afrika sıcakları geliyor
Ünlü şarkıcı Fulden Uras, canlı yayın kazası yaşayan Selin Ciğerci'ye destek oldu
Ünlü şarkıcı Fulden Uras, canlı yayın kazası yaşayan Selin Ciğerci'ye destek oldu
Koronavirüs nedeniyle en çok değer kaybı yaşayan oyuncu Lionel Messi oldu
Koronavirüs nedeniyle en çok değer kaybı yaşayan oyuncu Lionel Messi oldu
Roma'da oynayan milli futbolcu Cengiz Ünder'e Atalanta talip oldu
Roma'da oynayan milli futbolcu Cengiz Ünder'e Atalanta talip oldu
Resmi kayıtlara göre 126 yaşında olan Ayşe Nine, uzun yaşamın sırrını anlattı
Resmi kayıtlara göre 126 yaşında olan Ayşe Nine, uzun yaşamın sırrını anlattı
Karantinada sıkılan minik çocuk, salatalık ve havuçtan piyano yaptı
Karantinada sıkılan minik çocuk, salatalık ve havuçtan piyano yaptı
Canlı yayında Kılıçdaroğlu'na ironik soru: Nasıl bir darbe planlıyorsunuz?
Canlı yayında Kılıçdaroğlu'na ironik soru: Nasıl bir darbe planlıyorsunuz?
12 yaşındaki çocuk, pompalı tüfekle oynarken 14 yaşındaki ablasını vurdu
12 yaşındaki çocuk, pompalı tüfekle oynarken 14 yaşındaki ablasını vurdu
Koronavirüsü atlatan Fatih Terim, takımının başında antrenmana çıktı
Koronavirüsü atlatan Fatih Terim, takımının başında antrenmana çıktı
Tanju Çolak'tan Arda Turan'a: Galatasaray'ı Darülaceze mi zannediyorsun?
Tanju Çolak'tan Arda Turan'a: Galatasaray'ı Darülaceze mi zannediyorsun?
Sokağa çıkmasına izin verilen 83'lük dede, gezmek yerine ekmek parasının peşine düştü
Sokağa çıkmasına izin verilen 83'lük dede, gezmek yerine ekmek parasının peşine düştü
Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü, kira alacaklarını Kovid-19 salgını nedeniyle 3 ay erteledi
Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü, kira alacaklarını Kovid-19 salgını nedeniyle 3 ay erteledi
AK Parti İzmir İl Başkanı Ali Sürekli, kentin koronavirüs tablosunu paylaştı: Günlük vaka sayısı düşüyor
AK Parti İzmir İl Başkanı Ali Sürekli, kentin koronavirüs tablosunu paylaştı: Günlük vaka sayısı düşüyor
Koronavirüsten temizlenen Faroe Adaları'nda futbol ligleri yeniden start aldı
Koronavirüsten temizlenen Faroe Adaları'nda futbol ligleri yeniden start aldı
İngiltere'de bir muhabire, canlı yayına girmeden önce sokak ortasında sözlü ırkçı saldırı yapıldı
İngiltere'de bir muhabire, canlı yayına girmeden önce sokak ortasında sözlü ırkçı saldırı yapıldı
Son Dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı Şubat ayında 502 bin kişi azalarak 4 milyon 228 bin kişi oldu
Son Dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı Şubat ayında 502 bin kişi azalarak 4 milyon 228 bin kişi oldu
Kılıçdaroğlu, koronavirüs salgını ile ilgili anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı
Kılıçdaroğlu, koronavirüs salgını ile ilgili anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı
Beklenen gün geldi! Yeni dönemde berberler bu tedbirlere uymak zorunda
Beklenen gün geldi! Yeni dönemde berberler bu tedbirlere uymak zorunda
Rum eşinden çocuğu olan Türk vatandaşı isyanda! Baba olduğunu kanıtlayamıyor
Rum eşinden çocuğu olan Türk vatandaşı isyanda! Baba olduğunu kanıtlayamıyor
Dolgu yapılan dudağını kaybeden Songül, artık yemek yiyebiliyor
Dolgu yapılan dudağını kaybeden Songül, artık yemek yiyebiliyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Hüseyin İnan Mustafa Şentop Fahrettin Koca Mustafa Destici
Magazin Sinan Özen Sezen Aksu Türkan Şoray Fahriye Evcen
Spor Ali Koç Arda Turan Ersun Yanal Loris Karius Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mayıs Çocuk Antalya 21 Mart
Şu an buradasınız: İBB Meclisi olağanüstü toplandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.5.2020 17:41:14. #1.15#
title