İBB Meclisi olağanüstü toplanacak

İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığının meclisin olağanüstü toplantıya çağrılmasıyla ilgili başvurusuna onay verdi.

İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığının meclisin olağanüstü toplantıya çağrılmasıyla ilgili başvurusuna onay verdi. Toplantı sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek Yenikapı'daki Avrasya Gösteri Merkezi'nde yapılacak.

İçişleri Bakanlığının Mart ayında yayımladığı genelge ile Covid-19 salgını önlemleri kapsamında belediye meclis toplantılarının 3 ay ertelenmesine karar verilmişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yoğun salgın gündemi nedeniyle olağanüstü meclis toplantısı için İstanbul Valiliğine başvuru yaptı. Valiliğin uygun bulduğu toplantı, önümüzdeki hafta Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi'nde sağlık tedbirleri ve sosyal mesafe kuralı dikkate alınarak gerçekleştirilecek. İBB Sağlık Daire Başkanlığı ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, toplantının yapılacağı Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi'ni dezenfekte edecek ve meclis üyeleri için 1,5 metre aralıklarla oturma düzeni sağlayacak. Ayrıca Avrasya Gösteri Merkezi'nin girişinde ayak dezenfektan havuzları oluşturulacak ve toplantı salonu girişinde el dezenfektanları bulundurulacak. Katılan üye ve görevlilere kişisel koruyucu ekipman olarak maske ve eldiven de dağıtılarak, girişte termal kameralarla ateş ölçümü yapılacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA