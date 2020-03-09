İBB Meclisi'nden ortak İdlib kınaması
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› İBB Meclisi'nden ortak İdlib kınaması - Haber
İdlib, Güncel

İBB Meclisi'nden ortak İdlib kınaması

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, mart ayının ilk toplantısında İdlib'de Türk askerine yönelik gerçekleştirilen hain saldırıyı kınadı.

09.03.2020 17:20 | Son Güncelleme: 09.03.2020 17:20
İBB Meclisi'nden ortak İdlib kınaması

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, mart ayının ilk toplantısında İdlib'de Türk askerine yönelik gerçekleştirilen hain saldırıyı kınadı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin mart ayı toplantılarının ilk birleşimi, Saraçhane binasındaki meclis salonunda Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında gerçekleştirildi.

Meclis salonunun Türk bayraklarıyla süslendiği toplantının açılışında, İdlib şehitleri için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Divan katibi Duygu Koç Şimdi tarafından okunan bildiride, İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetleri konvoyuna 27 Şubat 2020'de yapılan hain saldırıda 33 askerin şehit edildiği, 32'sinin de yaralandığı anımsatılarak, şöyle denildi:

"Acımız büyüktür, milletimizin başı sağ olsun. Bu alçak ve menfur saldırıyı İBB Meclisi'nde bulunan parti grupları olarak şiddet ve nefretle kınıyoruz. Askerlerimize yapılan saldırılara mukabele hakkımız mahfuz kalmak şartıyla, bölgede yaşanan insani dramlara mani olmak için uluslararası hukukun desteği ile siyasi yöntemlerle olması gerektiğini ifade ediyoruz. Kahraman Türk ordusu, TBMM tarafından kendisine verilen görevleri her zaman olduğu gibi bundan sonra da üstün bir başarıyla gerçekleştireceğine olan inancımız tamdır. İBB Meclisi olarak, bize emanet edilen demokratik temsil sorumluluğunu parti politikalarına ilişkin farklılıklar saklı kalmak kaydıyla, yüksek idealler istikametinde, ortak bir anlayışla yerine getireceğimizi aziz milletimize ve dünya kamuoyuna bir kez daha bildiririz."

AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu da konuşmasının sonunda İstiklal Marşı'nın son kıtalarını okuyunca tüm meclis üyeleri ayağa kalkarak Göksu'ya eşlik etti.

İdlib haberleri ve İdlib son dakika gelişmeleri için tıkla

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Genç kızın feci ölümü kamerada! Caddeden geçenlerin önüne düştü Haber
Genç kızın feci ölümü kamerada! Caddeden geçenlerin önüne düştü
O Ses Türkiye'de jürilik yapan ünlü isimden Acun'u küplere bindirecek sözler Haber
O Ses Türkiye'de jürilik yapan ünlü isimden Acun'u küplere bindirecek sözler
Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı Haber
Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı
Virüs, Türkiye'ye nasıl sıçramadı? İşin sırrını tek cümleyle özetledi Haber
Virüs, Türkiye'ye nasıl sıçramadı? İşin sırrını tek cümleyle özetledi
Kuyumcular fiyat verip uyardı! Altını olanlar köşeyi dönecek Haber
Kuyumcular fiyat verip uyardı! Altını olanlar köşeyi dönecek
İspanya'da koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı iki katına çıktı Haber
İspanya'da koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı iki katına çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fuat Oktay James Jeffrey Angela Merkel Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Hülya Avşar Müslüm Gürses Nilperi Şahinkaya
Spor Podolski Berkay Şahin Hikmet Karaman Malcolm Thomas Fernando Muslera
Daha Fazla Adana Avrupa Petrol Sivasspor
Şu an buradasınız: İBB Meclisi'nden ortak İdlib kınaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 18:11:41. #1.15#