İBB MECLİSİ'NDEN AYASOFYA KARARI İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Meclisi, Ayasofya'nın Müze fonksiyonunu değiştirerek planlara 'Ayasofya Kebir Camii Şerifi ve Külliyesi' olarak değiştirilmesi kararı aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Meclisi, Ayasofya'nın Müze fonksiyonunu değiştirerek planlara 'Ayasofya Kebir Camii Şerifi ve Külliyesi' olarak değiştirilmesi kararı aldı. Karar oy birliği ile alındı.

İBB Meclisi'nin Temmuz ayının 4'üncü birleşimi, pandemi kuralları çerçevesinde Yenikapı'da bulunan Avrasya Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirildi. Meclisin 13 Temmuz Pazartesi gününde gerçekleştirilen birinci oturumunda, Ak Parti ve MHP'li Meclis üyelerinin, Ayasofya'nın planlarının 'Ayasofya Camii ve Külliyesi' olarak değiştirilmesinin gündeme eklenme talebi oy birliği ile kabul edilmişti. Teklif ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından hazırlanan raporda, 15 bin ölçekli Fatih (Tarihi Yarımada) 1'inci Derece Arkeolojik, Kentsel Arkeolojik, Kentsel Tarihi Sit Alanları Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı'ndaki Ayasofya Cami-Müze fonksiyonunun iptal edilerek İbadet alanı (Ayasofya Kebir Camii Şerifi ve Külliyesi) fonksiyonu verilmesi uygun bulundu. 11000 ölçekli plandaki Ayasofya Camii-Müze fonksiyonu da iptal edilerek yerine Ayasofya Kebir Camii Şerifi ve Külliyesi fonksiyonu getirildi. Bugün gerçekleştirilen oturumda görüşülen değişiklik teklifi oy birliği ile kabul edildi.

TÜM MECLİS ÜYESİ ARKADAŞLARIMA TEŞEKKÜR EDİYORUM

Karar sonrası konuşan İBB Meclisi Ak Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Ak Parti ve MHP Meclis Üyeleri tarafından teklif edilen, CHP ile İyi Parti Meclis Üyeleri tarafından ve Ak Parti ve MHP Meclis Üyeleri tarından onanan Ayasofya'nın plan tadilatı için, Ayasofya'nın geçmiş planında yer alan Ayasofya Cami-Müze ibaresinin, müze ibaresinin çıkartılarak Ayasofya Kebir Camii Şerifi ve Külliyesi olarak değiştirilmesinde oy veren İyi Parti Meclis üyesi arkadaşlarıma, MHP, CHP ve Ak Parti Meclis üyesi arkadaşlarıma tarih adına, milletimiz adına ve İstanbul adına teşekkür ediyorum dedi.

İBB Meclisi'nde CHP adına konuşan CHP'li Meclis Üyesi Sedat Özkan ise, 139 No'lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu hakkında söz almış bulunmaktayım. Söz konusu komisyon raporu Ayasofya Camii hakkındadır. 139 No'lu rapordaki gündem de yine Pazartesi günü Ak Parti ve MHP grubunda ki meclis üyeleri ve grup başkanvekillerinin yazılı önergesi ile gündeme alınmıştı. Biz özellikle Ayasofya Camii'nin gündemde olması, konunun hassasiyeti nedeniyle siyasete mal edilmemesi CHP'nin farklı bir algı içerisinde oluşturulmaması gerektiği düşüncesiyle önergenin meclis gündemine alınıp ilgili komisyona havalesine oy vermiştik. Farklı bir algı yaratılmaması adına hassasiyetimizi bu şekilde bilinmesi için söz aldım dedi.

Kaynak: DHA