İBB MECLİSİ'NDE İSTİKLAL MARŞI OKUNURKEN BAZI CHP'LİLERİN AYAĞA KALKMADIĞI GÖRÜLDÜ
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› İBB MECLİSİ'NDE İSTİKLAL MARŞI OKUNURKEN BAZI CHP'LİLERİN AYAĞA KALKMADIĞI GÖRÜLDÜ - Haber
AK Parti, Esenler, Güncel

İBB MECLİSİ'NDE İSTİKLAL MARŞI OKUNURKEN BAZI CHP'LİLERİN AYAĞA KALKMADIĞI GÖRÜLDÜ

İSTANBUL DHAİstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Mart ayı meclis toplantıları sırasında AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, konuşması sırasında İstiklal Marşı'nı okudu.

09.03.2020 18:49 | Son Güncelleme: 09.03.2020 18:49
İBB MECLİSİ'NDE İSTİKLAL MARŞI OKUNURKEN BAZI CHP'LİLERİN AYAĞA KALKMADIĞI GÖRÜLDÜ

İSTANBUL DHA

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Mart ayı meclis toplantıları sırasında AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, konuşması sırasında İstiklal Marşı'nı okudu. İstiklal Marşı'nın başladığı sırada AK Partili meclis üyeleri hemen ayağa kalkarken CHP'li üyeler ise bir süre sonra ayağa kalktı. Ancak arka sıralarda bulunan CHP'li bazı meclis üyeleri oturmaya devam etti. Bazı meclis üyelerinin ise bu sırada cep telefonlarıyla ilgilendiği görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

-----------İstiklal Marşı okunması-Oturan partililer

-Detaylar


Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Genç kızın feci ölümü kamerada! Caddeden geçenlerin önüne düştü Haber
Genç kızın feci ölümü kamerada! Caddeden geçenlerin önüne düştü
O Ses Türkiye'de jürilik yapan ünlü isimden Acun'u küplere bindirecek sözler Haber
O Ses Türkiye'de jürilik yapan ünlü isimden Acun'u küplere bindirecek sözler
Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı Haber
Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı
İki kurt, bir köpek! Sonuç bu kez çok farklı oldu Haber
İki kurt, bir köpek! Sonuç bu kez çok farklı oldu
Gözü dönmüş koca, eski eşini çocuğunun gözü önünde pompalı ile vurdu Haber
Gözü dönmüş koca, eski eşini çocuğunun gözü önünde pompalı ile vurdu
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'den gelen haber yüzleri güldürdü Haber
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'den gelen haber yüzleri güldürdü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Hulusi Akar Engin Özkoç Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mustafa Destici
Magazin Can Yaman Elçin Sangu Demet Akalın Şahan Gökbakar
Spor Podolski Gökhan Gönül Malcolm Thomas Mehmet Kasapoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Petrol Sivasspor Yunanistan Ali Babacan
Şu an buradasınız: İBB MECLİSİ'NDE İSTİKLAL MARŞI OKUNURKEN BAZI CHP'LİLERİN AYAĞA KALKMADIĞI GÖRÜLDÜ - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 19:27:23. #1.14#