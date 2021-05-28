İBB MECLİSİ'NDE, 2020 YILI FAALİYET RAPORU RED OYLARIN ÇOKLUĞUNA RAĞMEN GEÇTİ

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Mayıs Ayı 3'üncü oturumunda, 2020 yılı faaliyet raporu 9 buçuk saatlik toplantıda değerlendirildi.

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Mayıs Ayı 3'üncü oturumunda, 2020 yılı faaliyet raporu 9 buçuk saatlik toplantıda değerlendirildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun okuduğu faaliyet raporu, 121 kabul, 164 ret oyuna rağmen, ret oyunda 4'te 3 çoğunluk sağlanamadığı için geçti.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle ertelenen Nisan ayı toplantısı ile birleştirilen Mayıs Ayı İBB Meclis toplantısı üçüncü oturumu, bugün Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığında toplanan Meclis'te, 9 buçuk saat süren toplantıda tek gündem maddesi 2020 Yılı Faaliyet Raporu oldu. Başkan Ekrem İmamoğlu 2020 Yılı Faaliyet Raporu'nu okudu. 2020 yılında yapılan proje, bütçe ve harcamaların açıklandığı faaliyet raporu sonrası karşılıklı söz alan parti sözcüleri faaliyet raporu hakkında eleştiri ve savunmalarını yaptılar. Oylamaya sunulan faaliyet raporu; 121 kabul, 164 ret oy almasına rağmen, ret oylarında 4'de 3 çoğunluk sağlanamadığı için kabul edildi.

"BU ENERJİYİ VEREN TÜM İSTANBULLULARA ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"

İBB 2020 Yılı Faaliyet Raporu'nu okuyan Başkan İmamoğlu, "Biz, görev yaparken atalarımızı örnek alıyoruz. Fatih Sultan Mehmet Han'ın, Kanuni'nin ve Aziz Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan şaşmadan gitmek için çabalıyoruz. Çalışmayı, hizmet etmeyi ve insanlarımıza adil koşullar sağlamayı heyecanla seviyoruz. Yüce Allah, bizi şaşırtmasın. Evlatlarımızın ve milletimizin karşısında bizi utandırmasın. Nihayetinde biz, aziz İstanbul'umuzu; tüm sakinlerinin ve tüm ziyaretçilerinin yaşamaktan, zaman geçirmekten, hissetmekten ve keşfetmekten mutluluk duyacağı ve onsuz yapamayacağı; emeğiyle hayatını kazananların onuruyla üretip, aileleriyle birlikte huzurla ve insanca yaşayacakları; girişimcilerin, yaratıcı kesimlerin ve genç nesillerin tereddütsüz işletmeler, start-uplar kurup, tereddütsüz yatırım yapacakları ve şevkle çalışıp kazanacakları bir kent haline getirmek için yol alıyoruz. İBB, bağlı kuruluşlar ve iştiraklerinin yönetimine getirdiğimiz bütünsel yönetim anlayışıyla çok daha koordineli, verimli, hızlı ve etkin yapıyla kamuda işe alım dahil örnek oluyoruz. Bütün faaliyetlerimizin arkasında yatan felsefe ve ruha inanan, amaç ve hedeflerimizi emekleriyle hayata geçiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin her kademesinde fedakarca çalışan tüm mesai arkadaşlarıma, Büyükşehir Belediye Meclisi'mize ve bize bu enerjiyi veren tüm İstanbullulara çok teşekkür ediyorum. Kovid-19 sürecinde kaybettiğimiz 56 mesai arkadaşımı da saygıyla anıyor, onlara yüce Rabbimden rahmet, camiamıza ve ailelerine başsağlığı diliyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

"MECLİSE AYRI RAPOR, BAŞKANA AYRI RAPOR MU VERDİLER?"

Okunan faaliyet raporunun ardından "sıra hakikatlerde" diyerek kürsüye çıkan İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, "Şimdi hakikatleri konuşacağız. Sayın İBB Başkanımız sunumunu yaparken tereddüt yaşadım. Acaba dedim, İBB 2020 yılı faaliyet raporunu hazırlayanlar 'meclise ayrı rapor, başkana ayrı rapor mu verdiler' diye tereddüt yaşadım. Çünkü bize verilen faaliyet raporuyla, İBB Başkanının okuduğu rapor arasında çok fazla ilişki göremedim" dedi.

Göksu'nun konuşması sırasında ses sisteminde kaynaklanan teknik arıza nedeniyle konuşmaya 15 dakika ara verilirken, AK Parti sıralarından, "gerçeklere ses sistemi bile dayanamadı" sözleri yükseldi.

"GEL İSTANBUL'U BERABER KONUŞALIM"

Göksu, faaliyet raporuna eleştirilerinin ardından, "Ben biliyorum ki, yarın bir gün başkan mutlaka yandaş bir kanala çıkarak bana cevap verecek. Ben sayın başkana buradan bir çağrıda bulunuyorum, hangi televizyon kanalına çıkıyorsa beraber çıkalım, hangi gazeteye konuşuyorsan gel beraber konuşalım, gel İstanbul'u beraber konuşalım" ifadelerini kullandı.

Göksu, konuşmasını faaliyet raporuna 'hayır' diyeceklerini belirterek bitirdi.

"SORUNLARI ORTAK AKILLA ÇÖZELİM"

İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili İsmail Doğan Subaşı ise Göksu'nun konuşmalarına cevap verdikten sonra ortak akıl ile çalışılması gerektiğine dikkat çekerek, "Başkan, benim şapkamda tavşan var çıkartacağım İstanbul'un sorunları çözülecek demiyor. Bir araya gelelim ortak akılla çözelim bu sorunları, diyor. Biz bilmiyor muyduk Taksim'e gidelim, şurayı böyle yapalım, şöyle yapalım, diyemez miydik? Biz ne yaptık, yarışmalar açtık vatandaşımızın düşüncesini alalım diye. Kimse kimseden akıllı değil. Biz ortak akla önem veriyoruz" diye konuştu.

BAŞKAN İMAMOĞLU'NDAN TEŞEKKÜR KONUŞMASI

İmamoğlu, toplantının ardından yaptığı konuşmasında, "Çalışmalarımızdaki kararlılığımız sürecektir. Bu kararlılığımız ilk günden itibaren artarak devam edeceğini 16 milyon İstanbulluya duyuruyorum. Bürokrat arkadaşlarıma, burada bulunan arkadaşlara hepinize çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı