İBB Meclisi karar verdi; sokağın adı"Civelek" olarak kaldı İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, "Civelek" olan sokaklarının adını beğenmeyen vatandaşların, "Nilgün" olarak değiştirilmesi talebini uygun görmedi.

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, "Civelek" olan sokaklarının adını beğenmeyen vatandaşların, "Nilgün" olarak değiştirilmesi talebini uygun görmedi. Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre Civelek, "Canlı, neşeli ve sokulgan" anlamına geliyor.

Kağıthane Belediyesi'nin 2018 yılında talep ettiği, Çağlayan'da bulunan "Civelek Sokağı" isminin değiştirilmesi teklifi, İBB Meclisinin mart ayı toplantı gündemine alındı. İBB Harita Müdürlüğü'nün Meclise gönderdiği teklifte şöyle denildi.

"Kağıthane Belediye Başkanlığı'nın 27 Kasım 2018 tarihli yazı ve eki Meclis Kararı ile; Kağıthane İlçesi, Çağlayan Mahallesi'nde yer alan 'Vatan Caddesi'nden başlayıp, 'Park Caddesi'nde biten 'Civelek Sokağı' isminin 'Nilgün Sokağı' olarak değiştirilmesi talep edilmektedir."

Kanun gereği meydan, bulvar, cadde, yol ve sokaklara isim ve numara verilebilmesi için Büyükşehir Belediye Meclisinden karar alınması gerekiyor. Harita Müdürlüğü'nün teklif dosyasında "Civelek Sokağı" isminin Kağıthane İlçesinde mükerrer olmadığı belirtilerek, 2017 yılına ait "Başkanlık Tamimi"ne atıf yaptı. Atıf yapılan yazıda şöyle deniyor:

"Başkanlığımızca isim değişikliği tekliflerinin uygun görülmeyip, sadece isimsiz meydan, bulvar, cadde, sokak ve yol isim tekliflerinin dikkate alınacağı göz önünde bulundurularak, kültürel değerlerimizin yok edilmemesi, şehrin mevcut adres sisteminin bozulmaması ve ayrıca, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi çalışmalarının amacına ulaşabilmesi için mükerrer isimler haricinde meydan, bulvar, cadde, sokak yol, park vb. isim değişikliklerinin yapılmaması ve Büyükşehir Belediye Meclisi'nin kararı ve Valilik Makamı'nın onayı gerçekleşmeden AKS'ye (Adres Kayıt Sistemi) adres kayıt girişlerinin yapılmaması gerekmektedir."

İBB MECLİSİ "CİVELEK" KONUSUNDA BİRLEŞTİ

İBB Meclisi, Kağıthane Belediyesi'nden gelen sokak ismi değişikliğini oy birliğiyle uygun görmedi. Kararda, "Civelek Sokağı' isminin 'Nilgün Sokağı' olarak değiştirilmesine ilişkin talep incelenmiş olup; isim değişikliği talebi Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'ni bozduğu için uygun görülmemiştir." denildi.

VATANDASLARIN TALEBİ

Kağıthane Belediyesi Basın Danışmanı Hüseyin Irmak, Civelek Sokak sakinlerinden gelen talep üzerine, Kağıthane Belediye Meclisi'nden öneri teklif kararı alındığını, yetkinin Büyükşehir Belediyesi'nde olması nedeniyle de, alınan öneri teklif kararın Büyükşehir Belediyesi'ne gönderildiğini söyledi.

TDK'YA GÖRE "CİVELEK"

Sokak sakinlerinin değiştirilmesini istediği "Civelek" kelimesinin, Türk Dil Kurumu ( TDK) sözlüğündeki karşılığında "Canlı, neşeli ve sokulgan" deniyor. Civelek için sözlükte ayrıca, "Yeniçeri Ocağına yeni girmiş delikanlı" açıklaması yer alıyor.

- İstanbul

Kaynak: DHA