İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Subaşı,Vali Yerlikaya'dan özür diledi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı, pazartesi günü yapılan meclis oturumunda Valilikle ilgili yaptığı açıklamanın yanlış bilgiler içerdiğini belirterek özür diledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı, pazartesi günü yapılan meclis oturumunda Valilikle ilgili yaptığı açıklamanın yanlış bilgiler içerdiğini belirterek özür diledi.

İBB Meclisi aralık ayı ikinci birleşimi yeni tip koronavirüs (Kovid -19 ) tedbirleri kapsamında Avrasya Gösteri Merkezinde gerçekleştirildi.

Meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı'nın başkanlık yaptığı toplantıda gündem dışı söz alan CHP Grup Başkanvekili Subaşı, servis araçlarının toplu ulaşımda kullanılmasıyla ilgili pazartesi günü gerçekleşen meclis oturumundaki ifadelerini düzeltti.

Subaşı, şöyle konuştu:

"Pazartesi günü servis araçlarının toplu taşımada kullanması konusunda bir teklifin Pandemi Kuruluna ve Valiliğe sunulmuş olduğunu, ancak valilikçe reddedildiğini söylemiştim. Servis araçlarının toplu taşımada nasıl kullanılacağı, maliyet, operasyon ve mevzuat açısından İBB bünyesinde değerlendiriliyor. Zor bir konu bu. Ancak henüz teklif aşamasına gelmiş bir konu değil bu. Dolayısıyla 'Pandemi Kuruluna bu teklif yapılmıştır ve Valilikçe de reddedilmiştir' şeklindeki ifadelerim doğru değildir. Bunları düzeltiyorum. Buradaki yanlış ifadeler için Sayın Valiyi telefonla arayarak kendisinden özür diledim."

AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, pazartesi günü gerçekleşen meclis oturumunda Kovid -19'un yayılmasını engellemek için İstanbul'da pandemi sebebiyle çalışmayan 66 bin servis aracının toplu taşıma filosuna dahil edilmesi önerisinde bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Türetken